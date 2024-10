Frédéric Wiscart nommé à la tête d’Alstom France

« Il apporte avec lui une grande expérience de leadership », salue Alstom dans son communiqué. Frédéric Wiscart compte plus « de vingt ans d’expérience dans l’industrie de l’énergie, dans la gestion de projets d’infrastructure complexes et de grande envergure et dans la gestion des relations avec les clients privés et publics », replace Alstom. « La solide expertise opérationnelle de M. Wiscart et sa vision prospective garantiront la poursuite de l’excellence et de la collaboration au service des clients majeurs du groupe en France », ajoute l’industriel. « La vaste expérience de Frédéric et son bilan solide en matière de direction d’entreprise font de lui un excellent choix pour diriger Alstom France », a commenté Henri Poupart-Lafarge, directeur général d’Alstom, cité dans le communiqué. « C’est un véritable honneur pour moi de diriger des équipes hautement qualifiées et pleinement engagées », a confié, de son côté, Frédéric Wiscart. Ce dernier est diplômé de l’École polytechnique et de l’École nationale des Ponts-et-Chaussées.