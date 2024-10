Alstom enregistre une commande de 12 TGV de la nouvelle compagnie privée Proxima

Alstom “va livrer à Proxima 12 trains à très grande vitesse Avelia Horizon (le TGV M, NDLR) et assurer 15 années de maintenance sur les lignes de la façade Atlantique”, où Proxima souhaite lancer des liaisons d’ici à la fin des années 2020, précise l’industriel dans un communiqué. “Les premières livraisons sont attendues en 2028”, indique Alstom.

Proxima a l’intention de relier Nantes, Bordeaux, Rennes et Angers à Paris et entend proposer à terme 10 millions de nouvelles places de train à grande vitesse sur l’axe atlantique. La société a été fondée par Rachel Picard, patronne des TGV à la SNCF jusque début 2020, et Timothy Jackson, qui a dirigé les activités de la RATP en Grande-Bretagne et en Irlande, mais aussi fondé Alpha Trains, une société de location de matériel roulant.