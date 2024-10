Carmen Munoz-Dormoy, nouvelle directrice de l’action régionale d’EDF

Elle a aussi été directrice régionale d’Enedis en Champagne-Ardenne, a dirigé la filiale Citelum. Elle est diplômée de l’école technique supérieure d’ingénieurs industriels de Madrid et de l’école centrale de Paris (CentraleSupélec). Elle « est membre du conseil d’administration de CentraleSupélec (école d’ingénieurs Paris Saclay) » et « est marraine d’ « Elles bougent », association française favorisant la féminisation des métiers de l’ingénierie ». « Je suis très heureuse de venir en région Bourgogne-Franche-Comté, que je connais déjà̀en raison de mes activités passées et où le groupe EDF a une très forte présence en matière d’emplois et d’empreinte industrielle », a-t-elle indiqué, citée dans le communiqué.