Belfort : la CCI a adopté une motion contre la fusion avec la CCI Saône-Doubs

Alain Albizati estime en effet que l’idée de fusionner des CCI relève d’une « démarche d’un autre temps ». De retour de l’assemblée générale nationale des CCI qui s’est déroulé ce mardi, il affirme que le président national des CCI « ne souhaite aucune fusion » et que le premier mot prononcé a été « proximité ». Tout en estimant que si le projet de fusion parle d’industrie et jamais de commerce, c’est « sans doute un oubli ».

Le président de la CCI du Territoire de Belfort appuie son argumentaire sur le travail de rationalisation qui a été effectué antérieurement. « Les CCI régionales sont mieux structurées qu’il y a dix ans, avec la centralisation de fonctions support comme la comptabilité, l’informatique, la communication. Aujourd’hui, les CCI territoriales ont une vocation très opérationnelle. Une fusion ajouterait un étage et apporterait des coûts et de la confusion », alerte-t-il.

Et lorsqu’il regarde les priorités fixées aux CCI, il estime que celle du Territoire de Belfort répond bien aux attentes : avec par exemple Cap Cyber pour la transition numérique, avec Agora Job pour les compétences et l’emploi ou encore avec ID Création pour l’économie de proximité. La CCI du Territoire de Belfort va aussi adopter CCI Business, une plateforme née en Normandie, qui vise à mettre en relation les donneurs d’ordres et les sous-traitants locaux.

Force est de constater que Jean-Louis Quivogne, président de la CCI Saône-Doubs, et Alain Albizati, président de la CCI du Territoire de Belfort, ont des vues diamétralement opposées au sujet de l’organisation territoriale des CCI. Alain Albizati estime que « la volonté d’absorber la CCI du Territoire de Belfort » s’est inscrite dans « une méthode pour le moins hostile ». Il compte désormais sur des réunions organisées par le président de la CCI régionale pour recréer les conditions d’un dialogue.

Consultez ci-dessous la motion de la CCI du Territoire de Belfort, adoptée le lundi 23 mars 2026.