PUB

Belfort : la CCI a adopté une motion contre la fusion avec la CCI Saône-Doubs

Alain Albizati, président de la CCI du Territoire de Belfort.
Alain Albizati, président de la CCI du Territoire de Belfort. | © Le Trois P.-Y.R.

Les élus de la Chambre de commerce et d’industrie du Territoire de Belfort ont adopté lundi une motion qui « s’oppose à toute démarche de fusion, de rapprochement institutionnel qui conduirait à affaiblir [son] ancrage territorial et [sa] capacité d’action ».

Le moins que l’on puisse dire est que l’idée d’une fusion entre la CCI Saône-Doubs et la CCI du Territoire de Belfort ne plaît pas au pied du Lion. Ce lundi 23 mars 2026, l’assemblée générale de la CCI du Territoire de Belfort a adopté à l’unanimité une motion contre ce projet. Cette assemblée réunit les trente membres élus par les entreprises du Territoire de Belfort (commerces, industries, services).

La motion (à consulter en intégralité ci-dessous) indique que la CCI « décide de s’opposer à toute démarche de fusion, de rapprochement institutionnel qui conduirait à affaiblir l’ancrage territorial et la capacité d’action de la CCI du Territoire de Belfort ; de faire valoir que tout projet de recomposition institutionnelle devrait nécessairement satisfaire à ce critère de territorialité ; de considérer que toute évolution du schéma directeur ne saurait être engagée sans l’accord exprès de son assemblée générale ».

Pour une vraie CCI du nord Franche-Comté

C’est non seulement l’idée d’une fusion avec la CCI Saône-Doubs qui est rejeté, mais, en filigrane, l’idée d’une CCI de l’aire urbaine Belfort-Montbéliard-Héricourt qui est relancée par les élus de la CCI du Territoire de Belfort. Ce périmètre correspondrait en effet au « critère de territorialité » énoncé dans cette motion.

Alain Albizati, président de la CCI du Territoire de Belfort, a d’ailleurs évoqué cette possibilité lors d’une conférence de presse ce mercredi 25 mars. La CCI du Territoire de Belfort comprend actuellement environ 5 500 ressortissants ; une CCI du bord Franche-Comté porterait le périmètre à environ 15 000 ressortissants. Le sujet de l’Aire urbaine est évoqué dans le projet de fusion présenté à l’AG de la CCI Saône-Doubs, mais en y apportant une réponse via une simple délégation, qui ne « permet pas de rendre le niveau de service que l’on a actuellement ». Ce sujet étant « mis sur la table » via le projet de fusion, Alain Albizati veut visiblement s’en saisir, mais en portant l’idée d’une CCI de l’aire urbaine de plein droit, c’est-à-dire avec un budget spécifique, des élus consulaires désignés par les entreprises, afin de garder une capacité d’action et d’initiative.

« Une démarche d’un autre temps »

Alain Albizati estime en effet que l’idée de fusionner des CCI relève d’une « démarche d’un autre temps ». De retour de l’assemblée générale nationale des CCI qui s’est déroulé ce mardi, il affirme que le président national des CCI « ne souhaite aucune fusion » et que le premier mot prononcé a été « proximité ». Tout en estimant que si le projet de fusion parle d’industrie et jamais de commerce, c’est « sans doute un oubli ».

Le président de la CCI du Territoire de Belfort appuie son argumentaire sur le travail de rationalisation qui a été effectué antérieurement. « Les CCI régionales sont mieux structurées qu’il y a dix ans, avec la centralisation de fonctions support comme la comptabilité, l’informatique, la communication. Aujourd’hui, les CCI territoriales ont une vocation très opérationnelle. Une fusion ajouterait un étage et apporterait des coûts et de la confusion », alerte-t-il.

Et lorsqu’il regarde les priorités fixées aux CCI, il estime que celle du Territoire de Belfort répond bien aux attentes : avec par exemple Cap Cyber pour la transition numérique, avec Agora Job pour les compétences et l’emploi ou encore avec ID Création pour l’économie de proximité. La CCI du Territoire de Belfort va aussi adopter CCI Business, une plateforme née en Normandie, qui vise à mettre en relation les donneurs d’ordres et les sous-traitants locaux.

Force est de constater que Jean-Louis Quivogne, président de la CCI Saône-Doubs, et Alain Albizati, président de la CCI du Territoire de Belfort, ont des vues diamétralement opposées au sujet de l’organisation territoriale des CCI. Alain Albizati estime que « la volonté d’absorber la CCI du Territoire de Belfort » s’est inscrite dans « une méthode pour le moins hostile ». Il compte désormais sur des réunions organisées par le président de la CCI régionale pour recréer les conditions d’un dialogue.

Consultez ci-dessous la motion de la CCI du Territoire de Belfort, adoptée le lundi 23 mars 2026.

Nos derniers articles

Le tribunal judiciaire de Besançon, dans le Doubs.

Chantage à la sextape: le bûcheron du Doubs condamné à 18 ans de prison

Un jeune bûcheron de 25 ans a été condamné ce mercredi 25 mars à 18 ans d'emprisonnement par la cour criminelle du Doubs pour avoir piégé 39 adolescents, âgés de 13 à 19 ans, sur internet avec un faux profil de femme, et violé certains d'entre eux. Avant le verdict, il avait formulé des excuses.
Le tour de France est passé en 2022 pour la 6e fois à La Planche des Belles Filles en 10 ans (©TQ)

Tour de France : le parcours de l’arrivée dans Belfort

Les coureurs cyclistes du Tour de France arriveront le 17 juillet 2026 à Belfort au terme d’une étape de 205 kilomètres. Voici le parcours prévu dans les rues de Belfort.
,
2000 personnes ont été accueillies par Arabelle Solutions lors des Journées Usines ouvertes, les 20 et 21 mars.

Usines ouvertes : plus de 2 000 personnes accueillies par Arabelle Solutions

Arabelle Solutions a accueilli plus de 2000 personnes, vendredi 20 et samedi 21 mars, dans son usine de Belfort, lors des Journées usines ouvertes. Une initiative visant à promouvoir l’industrie et ses métiers. Et l’occasion de découvrir les coulisses de fabrication des turbines à vapeur et des alternateurs, destinés au parc nucléaire.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

87 Appartements7 Immeubles64 Maisons14 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC