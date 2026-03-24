Ce que contient la note sur la fusion des CCI du Territoire de Belfort et Saône-Doubs

Au sein de ces trois départements considérés dans leur ensemble, la note prend soin de distinguer l’aire urbaine Belfort-Montbéliard-Héricourt : « Au cœur de ce territoire se trouve un espace économique particulièrement structurant : l’Aire Urbaine Belfort-Montbéliard-Héricourt » décrit comme « un bassin urbain transdépartemental d’environ 300 000 habitants de près de 200 communes, ce qui en fait un des principaux pôles urbains de l’ex-Franche-Comté » dont « l’économie locale fonctionne depuis longtemps à l’échelle de ce bassin, tout comme des « structures ou projets structurants fonctionnent déjà à l’échelle de l’Aire urbaine, intégralement ou partiellement ». La note donne en exemple le tribunal de commerce, le Pôle métropolitain, Aire urbaine Investissement, l’agence de développement économique, etc.

Il fait ensuite le constat que « la représentation consulaire de ce territoire reste répartie entre deux chambres : la CCI Saône-Doubs et la CCI Territoire de Belfort. Cette organisation correspond à l’histoire institutionnelle du territoire, mais elle ne reflète pas la réalité économique actuelle ».

Il avance ensuite que « la création d’une CCI couvrant le Doubs, la Haute-Saône et le Territoire de Belfort pourrait permettre : une représentation consulaire sur l’Aire urbaine plus lisible pour les entreprises, adaptée à son poids économique et aux défis à venir ; un interlocuteur unique pour les grands projets économiques ; une capacité d’ingénierie renforcée pour accompagner les transitions économiques ».

Cette nouvelle CCI se veut « une grand CCI industrielle capable de relier le bassin Rhin supérieur à l’industrie franc-comtoise », avec Belfort comme « pivot du grand territoire industriel entre Rhin et Jura ».

L’optimisation des moyens porterait sur « la direction générale, les ressources humaines, les finances, l’informatique, la communication » avec « des économies non négligeables à la clef », avance le document, sans toutefois préciser de chiffres. Sont également évoqués une rationalisation de la gouvernance, une optimisation du patrimoine immobilier (« La proximité géographique des sites consulaires de Belfort et de Montbéliard ouvre des possibilités de gestion optimisée et de valorisation des équipements »).