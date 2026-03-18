La CCI du Territoire de Belfort va-t-elle fusionner avec la CCI Saône-Doubs ?

Contacté lundi (avant l’assemblée général de la CCI Saône-Doubs), Alain Albizati, président de la CCI du Territoire de Belfort, sest dit fermement opposé à un projet de rapprochement de la CCI du Territoire de Belfort avec celle du Doubs et de Haute-Saône (les CCI de ces deux départements ont fusionné fin 2021). Il affirme avoir le soutien, sur ce sujet, à la fois de la CCI régionale et de la CCI nationale. « On a une valeur primordiale, celle de l’hyper-territorialité. C’est une réelle plus-value par rapport à tous les réseaux d’accompagnement des entreprises », développe-t-il.

Il estime que cette plus-value est clairement identifiée à la fois par les entreprises, les collectivités et l’Etat et que la fusion avec la CCI Saône-Doubs irait à l’encontre de ce point fort.

Par ailleurs, le président de la CCI du Territoire de Belfort estime que le moment serait particulièrement mal choisi. Alors que la part de l’impôt des entreprises reversée aux CCI a été préservé dans le budget 2026 de l’Etat, il estime qu’il faut se montrer digne de cette confiance de l’Etat à l’égard des CCI dans l’accompagnement des entreprises. « Une querelle institutionnelle irait à l’encontre de cette confiance », souligne-t-il.

Il ne voit d’ailleurs pas l’intérêt d’une fusion. D’un point de vue financier, Alain Albizati estime que les économies d’échelles ont déjà été réalisées avec l’échelon régional et la mutualisation des ressources humaines et des services financiers, « tout en gardant une économie de territoire ». S’agit-il de peser davantage face à Dijon ? « On ne doit pas être dans un rapport de force, argumente-t-il. Le réseau des CCI doit être là pour travailler ensemble afin de mener des projets communs. On ne peut pas être la victime collatérale de jeux de pouvoir. »