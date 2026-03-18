La CCI du Territoire de Belfort va-t-elle fusionner avec la CCI Saône-Doubs ?

Les chambres de commerce du Territoire de Belfort et Saône-Doubs vont-elles fusionner ? Le sujet a été abordé lors d’une réunion de bureau de la CCI régionale fin février. Alain Albizati, président de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) du Territoire de Belfort avait alors réaffirmé son attachement à une « CCI territoriale de plein exercice ». Donc son opposition à une éventuelle fusion deux CCI. Dès lors, il pensait que le dossier était classé.
Ce n’est pas le cas. Jean-Luc Quivogne, président de la CCI Saône-Doubs, contacté par téléphone lundi après-midi, indiquait toutefois qu’il ne s’agissait « pas d’une fusion », que c’était « une étude que nous faisons » et que l’aire urbaine était pour lui « très importante ». Il n’a pas souhaité en dire plus ce lundi, car il souhaitait réserver la primeur de son projet à l’assemblée générale qui se tenait ce soir-là. Ce mardi, il n’a pas été possible de le joindre malgré plusieurs sollicitations.
Selon nos informations, le sujet a bien été abordé, dans les points divers de l’assemblée générale de la CCI Saône-Doubs, qui s’est déroulée à Vesoul lundi soir, 16 mars. Le projet aurait été présenté comme une nécessité pour répondre aux attentes de grandes entreprises comme Alstom et GE. Une vice-présidence déléguée serait créée à l’échelle de l’aire urbaine Belfort – Montbéliard – Héricourt.
Le président de la CCI du Territoire de Belfort opposé à un rapprochement
Contacté lundi (avant l’assemblée général de la CCI Saône-Doubs), Alain Albizati, président de la CCI du Territoire de Belfort, sest dit fermement opposé à un projet de rapprochement de la CCI du Territoire de Belfort avec celle du Doubs et de Haute-Saône (les CCI de ces deux départements ont fusionné fin 2021). Il affirme avoir le soutien, sur ce sujet, à la fois de la CCI régionale et de la CCI nationale. « On a une valeur primordiale, celle de l’hyper-territorialité. C’est une réelle plus-value par rapport à tous les réseaux d’accompagnement des entreprises », développe-t-il.
Il estime que cette plus-value est clairement identifiée à la fois par les entreprises, les collectivités et l’Etat et que la fusion avec la CCI Saône-Doubs irait à l’encontre de ce point fort.
Par ailleurs, le président de la CCI du Territoire de Belfort estime que le moment serait particulièrement mal choisi. Alors que la part de l’impôt des entreprises reversée aux CCI a été préservé dans le budget 2026 de l’Etat, il estime qu’il faut se montrer digne de cette confiance de l’Etat à l’égard des CCI dans l’accompagnement des entreprises. « Une querelle institutionnelle irait à l’encontre de cette confiance », souligne-t-il.
Il ne voit d’ailleurs pas l’intérêt d’une fusion. D’un point de vue financier, Alain Albizati estime que les économies d’échelles ont déjà été réalisées avec l’échelon régional et la mutualisation des ressources humaines et des services financiers, « tout en gardant une économie de territoire ». S’agit-il de peser davantage face à Dijon ? « On ne doit pas être dans un rapport de force, argumente-t-il. Le réseau des CCI doit être là pour travailler ensemble afin de mener des projets communs. On ne peut pas être la victime collatérale de jeux de pouvoir. »
Pour garder une CCI de plein exercice
Concernant une CCI du nord Franche-Comté, Alain Albizati martèle qu’elle ne peut se faire via une absorption de la CCI du Territoire de Belfort. « Ce doit être soit une CCI de plein exercice territorial, comme il y a un tribunal de commerce du nord Franche-Comté, et non pas une annexe de Besançon ; soit un travail commun aux trois CCI, comme cela se passe par exemple pour Aire Urbaine Investissement. »
« La territorialité nous donne une autonomie dans les actions que l’on mène, insiste encore Alain Albizati. Si nous n’avons pas cette autonomie, comment trouver des élus motivés, s’ils n’ont plus une liberté d’action ? »
Louis Deroin, élu pour la CPME à la CCI du Territoire de Belfort, se dit également opposé à toute opération qui nuirait à la proximité. « Il faut des élus de proximité. Un délégué territorial n’a rien à voir avec un bureau de huit membres. Et une fusion ne permettrait pas de créer une CCI de l’aire urbaine. D’ailleurs, on a vu que le modèle des chambres de métier ne fonctionne pas en termes d’animation ».