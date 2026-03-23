PUB

Belfort : la CCI redit son hostilité à une fusion avec la CCI Saône-Doubs

Le fronton de la CCI du Territoire de Belfort.
Le fronton de la CCI du Territoire de Belfort. | ©Le Trois – P.-Y.R.

« La CCI du Territoire de Belfort défend une organisation fondée sur la proximité et réaffirme son opposition à tout projet de fusion », indique un mail de la chambre consulaire diffusé ce lundi à la presse.

Le lundi 16 mars, le président de la CCI Saône-Doubs a présenté « une réflexion » sur un rapprochement des CCI (Chambres de commerce et d’industrie) du Territoire de Belfort et Saône-Doubs (lire notre article du mercredi 18 mars).

Alain Albizati, président de la CCI du Territoire de Belfort, a annoncé ce lundi qu’il s’exprimera sur ce sujet. Slon les informations du Trois, l’assemblée générale de la CCI du Territoire de Belfort a adopté ce lundi 23 mars, en assemblée générale, une motion dans laquelle elle s’oppose à cet éventuel rapprochement. Le mail d’invitation à une conférence de presse donne déjà la tonalité de l’opposition de la CCI du Territoire de Belfort.

« À la suite de prises de position récentes évoquant une possible évolution du schéma consulaire en Bourgogne-Franche-Comté, et notamment l’hypothèse d’un rapprochement entre la CCI Saône-Doubs et la CCI du Territoire de Belfort, la CCI du Territoire de Belfort souhaite réaffirmer publiquement sa position. La CCI du Territoire de Belfort défend une organisation fondée sur la proximité et réaffirme son opposition à tout projet de fusion », indique ce mail.

« La CCI du Territoire de Belfort s’oppose fermement à toute perspective d’absorption et entend demeurer une CCI territoriale de plein exercice, au service des entreprises et du développement économique local. Pour la CCI du Territoire de Belfort, la proximité avec les entreprises et l’ancrage territorial de l’action consulaire constituent un principe fondamental. C’est cette hyper-territorialité qui permet d’accompagner efficacement les dirigeants, de comprendre leurs enjeux spécifiques et de proposer des solutions concrètes, adaptées aux réalités locales. Affaiblir cette proximité reviendrait à remettre en cause ce qui fait la force et la légitimité du réseau consulaire », affirme le mail transmis ce lundi à la presse.

Il se poursuit en regrettant que le sujet soit à nouveau abordé, alors qu’un accord avait trouvé pour ne plus débattre à ce sujet.

« La CCI du Territoire de Belfort regrette également que ce sujet continue d’être évoqué en dehors des cadres d’échanges collectifs, alors même qu’il avait été indiqué qu’il ne serait plus abordé. Une telle démarche ne peut que fragiliser le dialogue entre les acteurs consulaires et détourner l’attention des priorités essentielles. Dans un contexte économique et géopolitique incertain, les entreprises attendent avant tout de la stabilité, de la lisibilité et de l’action. La CCI du Territoire de Belfort est pleinement mobilisée pour répondre à ces attentes. »

Pour une CCI de l'aire urbaine

Il prend également position pour une CCI à l’échelle du nord Franche-Comté (Belfort, Montbéliard, Héricourt) plutôt que d’une fusion avec des délégations de territoire.

« Si une réflexion devait être engagée à l’avenir sur l’organisation consulaire, elle devrait s’inscrire dans une approche globale et cohérente, poursuit le courriel. Dans cette perspective, la CCI du Territoire de Belfort considère que toute organisation à l’échelle de l’aire urbaine ne pourrait être pertinente que sous la forme d’une CCI de plein exercice, et que les gains d’efficacité attendus doivent prioritairement passer par une mutualisation renforcée des fonctions support au niveau régional, conformément aux orientations de CCI France . »

Pour Alain Albizati, Président de la CCI du Territoire de Belfort, « La force du réseau consulaire repose sur sa proximité avec les entreprises. Ce n’est pas en éloignant la décision du terrain que l’on sera plus efficace. Notre priorité doit rester l’accompagnement des entreprises, pas la réorganisation institutionnelle. »

Nos derniers articles

,
Les motoristes de Peugeot présentent le nouveau moteur Turbo 100 (au centre de l'image, qui doit faire oublier le Pure Tech (au premier plan à droite).

Peugeot veut oublier les déboires du Pure Tech avec son moteur Turbo 100

La marque Peugeot a choisi le site de Belchamp pour présenter à la presse son nouveau moteur baptisé Turbo 100. Avec 70 % de nouveaux composants par rapport au moteur Pure Tech, il doit reconquérir la confiance des clients.
L'entreprise EIMI, née en 1979, est notamment spécialisée en génie électrique.

Étupes : EIMI réalise deux nouvelles acquisitions d’entreprise

Le groupe EIMI s’est renforcé en acquérant deux nouvelles sociétés. Rosaz Energies est implantée dans la région alpine et Pouchain rayonne particulièrement dans le Nord. EIMI l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui, le groupe familial fondé en 1979 compte 1 450 collaborateurs.
Le Lion de Belfort, statue de Bartholdi, en juin 2025.

Opération grand nettoyage pour le Lion de Belfort

Des travaux de nettoyage du Lion de Belfort sont programmés du 30 mars au 29 mai. Ils sont assurés par l’entreprise Albizzati. Il avait déjà été rénové en 2019. Une cure de jeunesse, avant l’arrivée du Tour de France, le 17 juillet.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

86 Appartements7 Immeubles62 Maisons14 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC