Belfort : la CCI redit son hostilité à une fusion avec la CCI Saône-Doubs

Le lundi 16 mars, le président de la CCI Saône-Doubs a présenté « une réflexion » sur un rapprochement des CCI (Chambres de commerce et d’industrie) du Territoire de Belfort et Saône-Doubs (lire notre article du mercredi 18 mars).

Alain Albizati, président de la CCI du Territoire de Belfort, a annoncé ce lundi qu’il s’exprimera sur ce sujet. Slon les informations du Trois, l’assemblée générale de la CCI du Territoire de Belfort a adopté ce lundi 23 mars, en assemblée générale, une motion dans laquelle elle s’oppose à cet éventuel rapprochement. Le mail d’invitation à une conférence de presse donne déjà la tonalité de l’opposition de la CCI du Territoire de Belfort.

« À la suite de prises de position récentes évoquant une possible évolution du schéma consulaire en Bourgogne-Franche-Comté, et notamment l’hypothèse d’un rapprochement entre la CCI Saône-Doubs et la CCI du Territoire de Belfort, la CCI du Territoire de Belfort souhaite réaffirmer publiquement sa position. La CCI du Territoire de Belfort défend une organisation fondée sur la proximité et réaffirme son opposition à tout projet de fusion », indique ce mail.

« La CCI du Territoire de Belfort s’oppose fermement à toute perspective d’absorption et entend demeurer une CCI territoriale de plein exercice, au service des entreprises et du développement économique local. Pour la CCI du Territoire de Belfort, la proximité avec les entreprises et l’ancrage territorial de l’action consulaire constituent un principe fondamental. C’est cette hyper-territorialité qui permet d’accompagner efficacement les dirigeants, de comprendre leurs enjeux spécifiques et de proposer des solutions concrètes, adaptées aux réalités locales. Affaiblir cette proximité reviendrait à remettre en cause ce qui fait la force et la légitimité du réseau consulaire », affirme le mail transmis ce lundi à la presse.

Il se poursuit en regrettant que le sujet soit à nouveau abordé, alors qu’un accord avait trouvé pour ne plus débattre à ce sujet.

« La CCI du Territoire de Belfort regrette également que ce sujet continue d’être évoqué en dehors des cadres d’échanges collectifs, alors même qu’il avait été indiqué qu’il ne serait plus abordé. Une telle démarche ne peut que fragiliser le dialogue entre les acteurs consulaires et détourner l’attention des priorités essentielles. Dans un contexte économique et géopolitique incertain, les entreprises attendent avant tout de la stabilité, de la lisibilité et de l’action. La CCI du Territoire de Belfort est pleinement mobilisée pour répondre à ces attentes. »