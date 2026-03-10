À Belfort, La CCI prend les devants pour faire face aux grandes mutations

Les 23 et 24 avril, la chambre de commerce et d’industrie du Territoire de Belfort (CCI 90) organise la cinquième édition du Congrès Cap Cyber, un rendez-vous désormais bien identifié par les entreprises locales. L’événement s’appuie sur les retours d’expérience mais aussi lors de l’exercice de crash tests grandeur nature, comme l’opération Rempart menée avec l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi). Ce jour‑là, des entreprises ont découvert très concrètement ce que signifie subir une cyberattaque : impossibilité d’accéder aux fichiers, difficulté à prévenir les équipes, absence de procédures pour informer les clients. Ces retours de terrain nourrissent le programme de Cap Cyber, qui propose démonstrations, analyses et retours d’expérience. L’objectif : permettre aux dirigeants de mesurer, à partir de cas réels, ce qui fonctionne, ce qui manque encore et comment renforcer leur organisation. L’événement se déroulera sur deux jours, en quatre sessions, gratuit et ouvert à tous sur réservation.