À Belfort, La CCI prend les devants pour faire face aux grandes mutations

Cap Cyber : the place to be pour tester sa résilience
Les 23 et 24 avril, la chambre de commerce et d’industrie du Territoire de Belfort (CCI 90) organise la cinquième édition du Congrès Cap Cyber, un rendez-vous désormais bien identifié par les entreprises locales. L’événement s’appuie sur les retours d’expérience mais aussi lors de l’exercice de crash tests grandeur nature, comme l’opération Rempart menée avec l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi). Ce jour‑là, des entreprises ont découvert très concrètement ce que signifie subir une cyberattaque : impossibilité d’accéder aux fichiers, difficulté à prévenir les équipes, absence de procédures pour informer les clients. Ces retours de terrain nourrissent le programme de Cap Cyber, qui propose démonstrations, analyses et retours d’expérience. L’objectif : permettre aux dirigeants de mesurer, à partir de cas réels, ce qui fonctionne, ce qui manque encore et comment renforcer leur organisation. L’événement se déroulera sur deux jours, en quatre sessions, gratuit et ouvert à tous sur réservation.
Intelligence artificielle : une rupture générationnelle inattendue avec des conséquences organisationnelles importantes pour les entreprises
Autre sujet qui agite les groupes de travail : l’impact de l’IA sur les métiers. Plusieurs dirigeants ont partagé un constat surprenant. Là où l’on imaginait que les seniors seraient largués, ce sont les juniors qui voient leurs missions absorbées par les outils d’IA. Programmation, rédaction technique, premières analyses : autant de tâches qui servaient traditionnellement de tremplin aux jeunes ingénieurs et qui, aujourd’hui, sont numérisées. Cette évolution interroge autant les entreprises que les écoles. Certaines revoient leurs maquettes pédagogiques, d’autres s’interrogent sur la manière de présenter des formations dont les débouchés se transforment en temps réel. Les dirigeants, eux, cherchent à maintenir la transmission des savoirs alors même que les postes d’entrée se raréfient. Un sujet sensible, rarement exprimé publiquement, mais qui s’impose désormais dans les discussions économiques locales.
Souveraineté numérique : un cadre à reconstruire
La question de la souveraineté est désormais incontournable : quelle IA privilégiée, où circulent les données sensibles, qui les héberge, que devient l’information injectée dans un outil d’IA et à qui appartient‑elle encore ? Plusieurs entreprises ont découvert, parfois à leurs dépens, que des travaux réalisés via des plateformes externes pouvaient ainsi échapper à leur propriété intellectuelle. Ces constats poussent la CCI à encourager la mise en place de règles internes, de codes de bonne conduite et de réflexes juridiques simples. Les experts mobilisés travaillent aussi sur les enjeux d’assurance, de responsabilité et de conformité, autant de points qui restent encore flous pour de nombreuses structures.
La CCI porte la voix des entreprises
La CCI n’est pas seulement dirigée par des chef(fe)s d’entreprise élus — elle les représente, elle porte leur voix, leurs besoins, leurs réalités. Et ces réalités disent la même chose : tout bouge vite, très vite. Les métiers, les outils, les repères. Les dirigeants doivent réagir, anticiper, décider sans délai, sans certitude absolue. Dans ce flux devenu permanent, mobiliser l’expertise de la CCI reste un réflexe, presque salvateur.
