Andelnans : 3 850 visiteurs au Salon Agora

En 2025, Agora Job est devenu tout simplement Agora (lire notre article). Mais l’esprit est le même : rassembler les acteurs de l’emploi, de l’insertion ou encore de la formation autour d’un événement pensé comme un carrefour des métiers et de l’emploi. Autre nouveauté 2025 : la réduction du format de deux à une journée.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le public a plébiscité la nouvelle formule, intégralement pilotée par la chambre de commerce et d’industrie du Territoire de Belfort. 3 850 visiteurs ont foulé les allées du Salon organisé à l’AtraXion, contre 2 300 pour l’édition 2024, soit une hausse de 67,39 %.