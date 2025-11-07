PUB

Andelnans : 3 850 visiteurs au Salon Agora

Le Salon Agora a réuni 3 850 visiteurs le 6 novembre 2025, à l'AtraXion, à Andelnans.
Le Salon Agora a réuni 3 850 visiteurs le 6 novembre 2025, à l'AtraXion, à Andelnans. | ©CCI 90

3 850 personnes ont participé au Salon Agora, ce jeudi 6 novembre, dédié à l’emploi, la formation ou encore l’insertion. Une hausse de près de 70 %, alors que l’évènement ne se déroulait que sur une journée.

En 2025, Agora Job est devenu tout simplement Agora (lire notre article). Mais l’esprit est le même : rassembler les acteurs de l’emploi, de l’insertion ou encore de la formation autour d’un événement pensé comme un carrefour des métiers et de l’emploi. Autre nouveauté 2025 : la réduction du format de deux à une journée.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le public a plébiscité la nouvelle formule, intégralement pilotée par la chambre de commerce et d’industrie du Territoire de Belfort. 3 850 visiteurs ont foulé les allées du Salon organisé à l’AtraXion, contre 2 300 pour l’édition 2024, soit une hausse de 67,39 %.

140 000 euros de budget pour Agora

« Dès la première heure, nous avions accueilli 700 personnes », se réjouit Patrick Robert, l’un des initiateurs de cet événement, en 2023. « La queue d’attente sortait du parc des expositions », replace-t-il. « L’événement a vraiment l’air de s’installer dans le paysage », apprécie l’élu à la chambre de commerce, en charge des mutations sociales. Et les retours des exposants « sont positifs », indique-t-il. Ils étaient 130 cette année. Et il a déjà reçu des lettres d’intention pour 2026. Et des recrutements semblent avoir été engagés au cours de l’événement, qui a notamment accueilli de nombreux scolaires. « Il y a eu une belle implication du monde éducatif », salue Patrick Robert.

« Dans leurs discours, les élus ont dit qu’ils soutiendraient une 4e édition en 2026 », a compris Patrick Robert, à l’heure du bilan de cette 3e édition. Il faut compter un budget de 140 000 euros pour construire cet événement.

Nos derniers articles

Deux enseignantes, Nathalie Boileau et Sabine Zimmermann, animent un "atelier mouvant" sur le thème de harcèlement, à l'école de Cravanche. | © Le Trois P.-Y.R.

Cravanche : « Ne restez jamais seuls face à une situation de harcèlement »

A l’occasion de la journée du harcèlement scolaire, la rectrice de la région Bourgogne-Franche-Comté s’est rendue à l’école de Cravanche où plusieurs actions de prévention sont conduites.
Opération de soudage sur le châssis de la motrice du TGV M, à l'usine Alstom de Belfort.

Reconstruire crée un fonds d’investissement pour réindustrialiser avec Natixis

Le collectif Reconstruire vient de réussir un coup de force dans l’univers de la finance ! Créer un fonds d’investissement qui contribue à la réindustrialisation de la France. Et ce fonds sera alimenté par l’épargne salariale et de retraite, qui pèse plusieurs centaines de milliards d’euros en France. Nouveau défi : convaincre les entreprises de flécher l’épargne vers ce fonds.
,
La centrale nucléaire innovante Natrium, aux États-Unis.

Arabelle Solutions fournit la turbine à la centrale nucléaire innovante de Bill Gates

Arabelle Solutions fournit la turbine à vapeur et l’alternateur à la centrale nucléaire innovante Natrium, aux États-Unis. Cette centrale de nouvelle génération aura recours à du sodium liquide pour refroidir le réacteur et à des sels fondus pour le stockage de l’énergie.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC