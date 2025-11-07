Andelnans : 3 850 visiteurs au Salon Agora

En 2025, Agora Job est devenu tout simplement Agora (lire notre article). Mais l’esprit est le même : rassembler les acteurs de l’emploi, de l’insertion ou encore de la formation autour d’un événement pensé comme un carrefour des métiers et de l’emploi. Autre nouveauté 2025 : la réduction du format de deux à une journée.
Le moins que l’on puisse dire, c’est que le public a plébiscité la nouvelle formule, intégralement pilotée par la chambre de commerce et d’industrie du Territoire de Belfort. 3 850 visiteurs ont foulé les allées du Salon organisé à l’AtraXion, contre 2 300 pour l’édition 2024, soit une hausse de 67,39 %.
140 000 euros de budget pour Agora
« Dès la première heure, nous avions accueilli 700 personnes », se réjouit Patrick Robert, l’un des initiateurs de cet événement, en 2023. « La queue d’attente sortait du parc des expositions », replace-t-il. « L’événement a vraiment l’air de s’installer dans le paysage », apprécie l’élu à la chambre de commerce, en charge des mutations sociales. Et les retours des exposants « sont positifs », indique-t-il. Ils étaient 130 cette année. Et il a déjà reçu des lettres d’intention pour 2026. Et des recrutements semblent avoir été engagés au cours de l’événement, qui a notamment accueilli de nombreux scolaires. « Il y a eu une belle implication du monde éducatif », salue Patrick Robert.
« Dans leurs discours, les élus ont dit qu’ils soutiendraient une 4e édition en 2026 », a compris Patrick Robert, à l’heure du bilan de cette 3e édition. Il faut compter un budget de 140 000 euros pour construire cet événement.