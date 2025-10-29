Patrick Robert : « L’amplitude horaire d’Agora est augmentée »

Les années précédentes, nous avions une majorité d’exposants belfortains. Cette année, nous avons des gens du Doubs, avec le lycée des Huisselets (Montbéliard), nous aurons les Compagnons du devoir, que nous n’avions pas l’année dernière, et nous aurons le campus des métiers et des qualifications agro-équipements, Vesoul Agro Campus. Nous touchons tous les métiers : l’armée ; l’industrie ; la culture ; la santé… Sur les métiers autour du sport, nous aurons cette année une tête d’affiche, avec le FC Sochaux-Montbéliard (FCSM). Il viendra montrer aux jeunes qu’il n’y a pas que les footballeurs au FCSM : l’entretien des pelouse, les préparateurs sportifs. Le panel est très large. Rendez-vous sur le site Internet d’Agora, qui recense l’ensemble des exposants.