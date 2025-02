Faciliter la création d’entreprise grâce à l’IA : le pari de la CCI de Belfort

Il a fallu un an et demi à la CCI pour développer une plateforme d’intelligence artificielle (IA), nommée IdcreaCCIon. L’institution souhaitait se positionner sur le terrain technologique. « Il faut qu’on soit le plus opérationnel possible pour mieux accompagner les porteurs de projets. Quand on veut créer sa boîte, on est face à plein de questions », explique Gilles Mauffrey, le directeur entrepreneuriat et formalité de la CCI. La plateforme aide les futurs entrepreneurs à structurer leur projet, à comprendre les démarches nécessaires et à évaluer sa faisabilité. Elle vise également à mieux préparer les entrepreneurs aux entretiens physiques. « Les premières démarches sont les plus chronophages. L’IA permet d’apporter un accompagnement plus approfondi », souligne Gilles Mauffrey.

L’intelligence artificielle pose d’emblée des questions aux utilisateurs, les aidant ainsi à faire avancer leur projet. « Il y a beaucoup de casse parce que les projets sont souvent mal calibrés, et on ne se pose pas les bonnes questions. Ici, l’IA les pose naturellement », poursuit-il. Louis Deroin, élu de la CCI en charge de la mutation des entreprises, partage cet avis. « Nous ne sommes pas formés à être chef d’entreprise. Il n’y a pas de filière pour apprendre. Ici, c’est tout l’enjeu de l’IA », ajoute-t-il.

L’IA propose également, avec l’accord de l’utilisateur, de le mettre en relation avec des acteurs essentiels à son projet, comme des banques ou des assurances locales. Elle s’adresse à tous les publics, que ce soit pour créer une microentreprise ou une société de plus grande ampleur. Entièrement gratuite, la plateforme se veut accessible au plus grand nombre.