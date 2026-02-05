Municipales 2026 : les enjeux à connaître à Belfort

→ Où en est le secteur de l’industrie à Belfort ?

Les trois entreprises industrielles les plus importantes de Belfort sont General Electric 1 300 salariés, Alstom 610 salariés et Arabelle Solutions 1 300 salariés. Selon l’observatoire des territoires, le taux d’emplois industriels est de 24 % et sur environ 3 % de la superficie régionale, le pôle concentre à lui seul près de 16 % de l’emploi industriel régional. Mais l’Insee le précise, depuis les années 2000, l’emploi recule notamment dans le secteur de l’industrie et des services aux entreprises.

→ Alstom

Vendredi 30 janvier, Sébastien Martin, ministre délégué à l’industrie, est venu visiter le site belfortain d’Alstom. Et pour cause: la l’entreprise a annoncé un investissement de 30 millions d’euros à Belfort. Une enveloppe destinée à répondre au carnet de commandes qui ne cesse d’augmenter. L’usine va produire des motrices pour l’Ukraine, l’Eurostar, le Maroc ou encore la SNCF. Il est également prévu la construction d’un nouveau bâtiment derrière la Maison du Peuple à Belfort. Ce local de 4 000 m² est estimé à 10 millions d’euros. Mais ce n’est pas tout. Alstom prévoit aussi de recruter 200 personnes d’ici la fin de 2026. Un plan de recrutement qui a déjà commencé fin janvier avec des portes ouvertes destinées aux soudeurs-chaudronniers (lire nos articles).

→ GE Vernova

L’entité turbine à gaz du géant américain de l’énergie GE Vernova, située à Belfort, enregistre une hausse de 9 % sur l’année 2025. Un chiffre d’affaires qui dépasse les prévisions. Et pour cause, les commandes ont été boostées. Mais reste une ombre au tableau: GE EPF est en proie à un projet de réorganisation comprenant notamment la suppression de 42 postes. De plus, l’usine a récemment reçu une notification de redressement fiscal d’un montant de 212 millions d’euros (lire nos articles).

→ Arabelle Solutions

Arabelle Solutions, filiale d’EDF, va recevoir 350 millions d’euros d’investissement ainsi qu’un nouveau bâtiment de 20 000 m². Ces investissements vont être suivis par le recrutement de 300 à 500 personnes d’ici 2029. Des annonces faites par Bernard Fontana, président directeur général d’EDF, qui font suite aux besoins du programme EPR2 et à l’augmentation de puissance du parc existant (lire nos articles).

→ Se diversifier avec la filière Hydrogène

Belfort, et plus largement le Grand Belfort, a la volonté de diversifier son industrie avec la filière hydrogène. L’hydrogène, source d’énergie plus verte que le charbon ou le pétrole, permet au territoire d’envisager l’avenir en prenant en compte les enjeux de dérèglement climatique. Au vu de sa base industrielle et de son emplacement géographique, Belfort attire les acteurs de la filière. Installé au sein de l’université technologique Belfort-Montbéliard, le FC-LAB est un centre de recherches sur la filière. En 2017, une entreprise de solutions de production d’énergie à base d’hydrogène est créée : H2SYS. Inocel, spécialisé dans la fabrication de piles, a pris place au Techn’hom en 2024. Toutes ces installations doivent permettre la création d’emplois. Et, pour former les futurs salariés, le territoire mise aussi sur la formation. L’université technologique Belfort-Montbéliard (UTBM) propose une filière hydrogène au sein de son école d’ingénieurs. Des secteurs de formation également mis en place à l’UFR STGI et au CNAM.