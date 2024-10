Hydrogène : la plateforme de tests de réservoirs Isthy opérationnelle dès 2025

Dans un tel calendrier, le projet pourrait être totalement finalisé au seconde semestre 2026. Mais pendant cette période, le centre tourne et réalise des tests. « On amorce le processus », apprécie Dominique Darne. L’entreprise enregistre aussi du chiffre d’affaires et entame ainsi son processus de recrutement.

Une fois le dossier ficelé, en fin d’année, les acteurs d’Isthy regarderont l’entrée au capital de Bureau Veritas, partenaire du projet depuis le début de l’année (lire notre article) ; Bureau Veritas est un acteur international incontournable et historique sur les sujets de qualité, hygiène, sécurité et environnement au travail. « Les discussions sont en cours », confirme Clément Poutriquet, responsable du centre d’excellence hydrogène de la société, présent au Forum Hydrogen business for climate, à Montbéliard, ce mardi 1er octobre. Bureau Veritas va aussi s’occuper « de la commercialisation » d’Isthy, indique-t-il, « en s’appuyant sur notre réseau ». Le groupe compte 69 000 collaborateurs dans le monde (8 500 en France), selon son site Internet, présents dans 140 pays. Bureau Veritas pourra aussi proposer, à ses propres clients, cette offre de tests qu’est Isthy, ouvrant ainsi des perspectives au centre belfortain, totalement indépendant. Bureau Veritas dispose aussi d’une filiale qui propose également des « homologations », indique-t-il.

Bureau Veritas approche les 190 ans. Elle été créée en 1828, à Anvers (Belgique), avec l’objectif de sécuriser le transport maritime, sujet à de nombreux naufrages à l’époque. Pour l’anecdote, rappelle Clément Poutriquet, Jules Verne, dans l’Île Mystérieuse, évoque la société et attribue, plus loin dans le romain, à l’un de ses personnages une vision prophétique à l’hydrogène, qui doit fournir chaleur et lumière, « d’une intensité que la houille ne saurait avoir ». En 1875…