Hydrogène : l’État confirme une aide de 6 millions d’euros à Isthy

Cette aide de l’État a été longtemps en suspens. Dans les arbitrages, les crédits de France 2030 étaient notamment fléchés vers la décarbonation de l’industrie ; un projet comme celui d’Isthy, lié à la mobilité, n’était pas forcément prioritaire. Les élus du Grand Belfort et du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, les acteurs locaux de la filière ainsi que les représentants de l’État à l’échelle locale se sont mobilisés auprès des services des ministères pour souligner l’importance de ce dossier, notamment pour les acteurs français du réservoir que sont Forvia et Plastic Omnium. « Le stockage est un enjeu tout aussi central que la production d’hydrogène », souligne Christophe Grudler, député européen Renew, attaché à la majorité présidentielle. « Sans réservoir et capacité de stockage, le tout jeune marché de l’hydrogène perdrait en flexibilité et donc en débouchés, ajoute-t-il. C’est donc un projet majeur pour garantir la fiabilité de futurs réservoirs à hydrogène qui servira à décarboner nos transports urbains. »