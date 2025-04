Hydrogène : 4 satisfactions de la visite du ministre de l’Industrie

« Il n’y avait pas d’autres régions où je pouvais venir présenter cette révision de la stratégie hydrogène. » Jeudi, le ministre de l’Industrie et de l’Énergie Marc Ferracci était dans le nord Franche-Comté. Le gouvernement a décliné mercredi sa nouvelle stratégie hydrogène, réactualisée (lire notre article), dans un contexte d’inquiétudes de la filière. Il a annoncé un objectif de production d’hydrogène bas-carbone de 4,5 GW d’ici 2030 et de 8 en 2035, contre respectivement 6,5 GW et 10 GW visés jusqu’à présent. Les 9 milliards d’euros d’aides annoncées en 2020 et 2021 se transforment en 4. Pour illustrer cette nouvelle stratégie, le ministre a donc opté pour le pays de Montbéliard et le Territoire de Belfort. Marc Ferracci était déjà venu à l’automne dans la région, à l’usine Forvia. Cela montre la place occupée par le territoire dans la création d’une filière industrielle hydrogène. La région Bourgogne-Franche-Comté est labellisée Territoire d’hydrogène depuis 2016 et la recherche académique travaille sur la pile à combustible depuis le tournant du millénaire. Elle dispose d’un écosystème unique associant acteurs académiques, collectivités locales et entreprises. « C’est ici que la détermination s’exprime », a-t-il insisté.