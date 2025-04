Gen-Hy décroche près de 100 millions d’euros de l’État pour l’hydrogène vert

Le ministre de l’Industrie et de l’Énergie, Marc Ferracci, est attendu sur le site ce jeudi 17 avril pour officialiser l’annonce (lire ici). Près de 100 millions d’euros pour Gen-Hy, afin de produire des électrolyseurs et des membranes pour l’hydrogène vert. Ce financement s’inscrit dans le cadre du programme européen Hy2Move, la quatrième vague du PIIEC Hydrogène (Projet Important d’Intérêt Européen Commun), qui soutient les projets industriels jugés stratégiques.

L’usine, déjà sortie de terre, doit entrer en service début 2026. Gen-Hy y produira des électrolyseurs AEM (Anion Exchange Membrane), une technologie qui permet de fabriquer de l’hydrogène sans utiliser de matériaux rares. « Cette technologie brevetée permet de produire de l’hydrogène vert très pur et à faible coût, par électrolyse, avec des objectifs de rendement de 85% sur la phase 1 et de 90% sur la phase 2 », détaille la start-up.

L’entreprise prévoit une capacité de 350 électrolyseurs par an à terme, avec la création de 150 emplois sur quatre ans, et 250 à plus long terme.

Le projet est porté en partenariat avec Eiffage Énergie Systèmes et Saint-Gobain. Avec ce financement, Gen-Hy devient« la seule société au monde à produire l’intégralité des composants sous le même toit », précise la start-up.