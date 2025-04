Hydrogène bas-carbone : le gouvernement français révise à la baisse ses ambitions

La stratégie nationale hydrogène, lancée en 2020, définit des objectifs de développement de l’hydrogène bas-carbone « au service des souverainetés énergétique et industrielle de la France ». La révision de cette stratégie a été présentée mercredi par Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, Marc Ferracci, ministre de l’Industrie et de l’Energie, et Philippe Tabarot, ministre des Transports, « avec Bruno Bonnell, secrétaire général pour l’investissement en charge de France 2030 », à l’occasion d’un comité interministériel de l’innovation.

Le gouvernement rappelle que l’Etat a soutenu plus de 150 projets, notamment via « France 2030 », qui doivent permettre le développement de 8.000 emplois directs d’ici 2030. « Si les premiers résultats montrent un potentiel prometteur pour la filière, la mise en oeuvre des solutions de réduction des émissions de dioxyde de carbone par l’hydrogène prend du temps », souligne le communiqué gouvernemental.