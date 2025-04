Foussemagne : l’usine McPhy va-t-elle devenir une coquille vide ?

Christophe Grudler croit aux potentiels de la publication de l’acte délégué bas-carbone de la Commission européenne, dont la publication ne doit pas tarder, pour déverrouiller le marché industriel de l’hydrogène ; McPhy est notamment en attente du déclenchement d’un contrat, en Hollande. « Cela donne un vrai statut pour l’énergie bas-carbone, dont le nucléaire », assure-t-il. Les industriels pourront donc faire reconnaître leur production d’hydrogène à partir du réseau français, nucléarisé, et valider ainsi leur politique de décarbonation ; un élément qui fragilisait le lancement du marché industriel de l’hydrogène, dont pâti depuis plusieurs mois McPhy.

« Le but, c’est de toujours créer des filières industrielles, c’est de créer des emplois », a répondu Marc Ferracci, questionné sur le soutien aux acteurs français, sans se prononcer sur le cas McPhy. Quel sera le ton et les arguments de l’État français dans cette négociation, sachant que l’entreprise John Cockerill est une entreprise très implantée en France ; son entité John Cockerill Défense est détenue à 10 % par l’État français, depuis l’été 2024. La société est détenue par la famille Serin, de nationalité française, à plus de 80 %. Bernard Serin est même le président du FC Metz. L’entreprise compte plus d’un millier de salariés en France et 6 000 dans le monde. Son chiffre d’affaires a atteint 1,2 milliard d’euros en 2023.