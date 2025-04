6 millions d’euros pour l’école hydrogène régionale

Aujourd’hui, on dénombre près de 90 formations qui informent, sensibilisent ou forment à l’hydrogène en Bourgogne-Franche-Comté, « dont l’essentiel est dans le nord Franche-Comté », valide Marie-Guite Dufay. Que ce soient des études secondaires ou des études supérieures. Le ministre a, sur ce sujet, été accueilli au Crunch Lab de l’UTBM, où il a échangé avec des étudiants suivant une formation dans ce domaine. « Parmi les formations spécialisées, citons le parcours CMI Hydrogène Énergie et Efficacité Énergétique (Université Marie-et-Louis-Pasteur) et le Mastère spécialisé Hydrogène- Énergie à l’UTBM, sans compter les doctorats insérés dans les laboratoires de recherche (Femto-ST, ICB, Drive), indique le projet déposé par la Région à France 2030. L’expertise universitaire a irrigué les enseignements dans les niveaux Master, Licence et BUT, ainsi que, sous l’impulsion du Rectorat et de la Région, plus de dix formations de Bac Pro à BTS. La formation professionnelle est aussi concernée, avec la Licence Pro Maintenance des systèmes industriels H2 de l’UIMM Franche-Comté́, ainsi que la création d’une sensibilisation ATEX pour toutes les formations industrielles financées par la Région auprès des demandeurs d’emploi. »

« C’est un label qui mobilise l’ensemble de l’appareil régional de formations », apprécie Marie-Guite Dufay. « Les industriels trouveront ici le terreau idéal pour les compétences », souligne Marie-Guite Dufay. « Les compétences sont le levier le plus important pour les entreprises, appuie-t-elle encore, en marge du discours du ministre. Les compétences sont le cœur du réacteur. »

Ce projet d’école hydrogène est porté par le conseil régional, une singularité. Il a répondu à un appel à manifestations d’intérêt (AMI) dédié aux compétences et métiers d’avenir (CMA). D’autres structures, en France, ont été retenues par cet appel à projet. Le projet de Bourgogne-Franche-Comté seul réunit surtout un consortium de 19 partenaires, publics et privés. Une autre particularité. On compte par exemple l’université Marie-et-Louis-Pasteur, le Pavillon des sciences, le centre de formation des apprentis de l’industrie, Forvia, Danielson, H2SYS, le Pôle véhicule du futur, Genh-hy ou encore l’union des industries et des métiers de la métallurgie. La Région intervient comme une cheffe de fil.