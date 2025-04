McPhy sous procédure de conciliation, John Cockerill candidat à la reprise

Le groupe industriel belge John Cockerill, fondé en 1817 à Seraing, près de Liège, s’est diversifié au fil du temps. Initialement spécialisé dans la sidérurgie et la construction mécanique, il travaille désormais dans des domaines variés tels que l’énergie, la défense, l’environnement et l’industrie. Il est présidé et détenu majoritairement par l’homme d’affaires français et président du FC Metz Bernard Serin, et dirigé depuis 2022 par l’ingénieur français François Michel, ancien de Saint-Gobain.

Les activités du groupe incluent la production de solutions énergétiques, le développement de technologies pour la production d’hydrogène vert, ainsi que la conception de véhicules blindés et de systèmes d’armement.Il offre aussi des équipements pour la sidérurgie et le traitement thermique, et intervient dans des projets environnementaux liés à l’eau, l’air et les déchets solides.

Avec plus de 5 500 employés répartis dans plus de 20 pays, le groupe se positionne à l’international.