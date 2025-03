“Un déclic” obligatoire pour le FC Sochaux face à Rouen

“Ça ne dépend que de nous”, explique, à nouveau, le coach du FCSM. Le stade Bonal sera de nouveau bien garni lors de la réception de Rouen. “C’est à nous de les prendre et de les emmener avec nous”, reconnaît Frédéric Bompard. Il va falloir que les Jaune et Bleu se donnent sur le terrain pour calmer l’agacement des supporters (lire notre article). “Je comprends la réaction du public quand l’équipe ne gagne pas depuis des mois. Demain, j’appelle à l’union sacrée.”

L’entraîneur sochalien ne pourra pas composer avec son capitaine Arthur Vitelli. “Malheureusement, Arthur va se faire opérer et ne jouera plus de la saison.” Un nouveau coup dur pour la défense du FCSM qui n’est plus imperméable depuis cinq matchs. “À nous de ne pas nous rajouter de pression supplémentaire demain”, évoque Frédéric Bompard. Une défaite contre Rouen enfoncerait encore plus Sochaux dans la crise. Surtout quand la zone rouge n’est qu’à trois petits points derrière.

Rendez-vous à 19h30, en direct sur letrois.info, pour suivre le match en direct.