« L’histoire du FC Sochaux-Montbéliard n’a jamais été aussi souillée »

Le communiqué d epresse de la tribune Nord Sochaux s’ouvre sur un constat sans appel : « Dramatiques ». Pour le groupe de supporters, cette saison ne devait pas être un échec programmé. Pourtant, la situation sportive du FCSM inquiète. « Sportivement, notre équipe repousse les limites du néant », dénoncent-ils, pointant un manque de combativité et d’engagement sur le terrain. Dans un passage particulièrement virulent, le communiqué accuse les joueurs d’un manque total de professionnalisme. « Bienvenue au FCSM, où une fois votre contrat signé, les termes professionnalisme et abnégation disparaissent de votre vocabulaire. Où aucun objectif ne vous est imposé, voire communiqué, où tout vous est offert sur un plateau sans jamais qu’on ne vous demande des comptes », peut-on lire.

Le groupe reproche à l’ensemble du club de trahir les valeurs historiques de Sochaux : « respect, travail, motivation et humilité ». Les supporters poursuivent : « Qu’en est-il aujourd’hui ? Plus rien, l’absence, la honte. Une direction, un staff, un effectif, des choix et des prestations dramatiques. »

Pour la tribune Nord Sochaux, la perspective d’une relégation en National 2 est inacceptable. « Une descente en N2 n’est pas concevable, le FCSM doit survivre professionnellement, retrouver son statut et ses ambitions. » Malgré les difficultés et la répression à leur encontre, la tribune Nord Sochaux affirme continuer à soutenir le club. Mais ils attendent un « sursaut d’orgueil » de la part des joueurs.

« L’histoire du FC Sochaux-Montbéliard, faite de hauts et de bas, n’a jamais été aussi souillée qu’à l’heure actuelle. Tout un peuple est affecté et cela va bien au delà du sport. Notre club n’a pas besoin de vauriens, donc assumez vos statuts, vos salaires et votre dignité », termine, durement, le communiqué.