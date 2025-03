Le FC Sochaux en état d’urgence avant de jouer contre Rouen

La dégringolade continue. Après sa nouvelle défaite à Valenciennes vendredi (lire notre article), le FCSM est en chute libre dans le classement de National. Les Sochaliens pointent à la 12e place, avec seulement trois points d’avance sur la zone de relégation. Et le contenu, bien pâle depuis plusieurs semaines, en devient même inquiétant.

Valenciennes a, à nouveau, profité d’une grosse erreur sochalienne pour inscrire le seul but de la rencontre. Offensivement, il ne s’est rien passé devant la cage valenciennoise. Sochaux a de nouveau montré l’incapacité à se créer des occasions, à combiner ou à se projeter vers le but adverse.

Vendredi 21 mars, le FCSM affronte Rouen dans son stade Bonal. Les Rouennais sont 9e, trois points devant Sochaux. Le premier affrontement s’était soldée par un match nul et vierge (0-0). Cela fait maintenant quatre mois que le FC Sochaux-Montbéliard n’a plus remporté un match en championnat. La situation devient de plus en plus urgente.