Les Sociochaux organisent une nuit du foot pour montrer leur fierté du club

On veut montrer notre fierté de faire partie de ce territoire et de ce club. Montrer que l’élan social d’il y a un an peut toujours rassembler et fédérer, même en dehors des matchs. Transmettre la culture du club est aussi importante. Et puis, si c’est une réussite, la soirée peut être amenée à se refaire l’année prochaine. Pour le club, je pense que c’est aussi une soirée pour montrer qu’il est capable de se transformer. La dynamique partenariale est belle. Les stands de restauration seront ceux du club. Vu les fortes chaleurs annoncées, il y a aura un distributeur de glace. Et c’est aussi l’occasion pour nous [les Sociochaux], de tenir notre bar avec la bière des Sociochaux, faite en partenariat avec la brasserie locale Backporte.