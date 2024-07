Aux Eurocks, Omar Da Fonseca se joue des sochaliens

En plein Euro de football, les Eurockéennes a instauré sa compétition en plein cœur du camping. Le festival a aménagé un « vrai » terrain, avec de la pelouse synthétique digne des plus grands stades (lire ici). Le tout est entouré de filets pour éviter aux attaquants quelque peu… maladroits de toucher les spectateurs. Les tribunes sont garnies ce vendredi 5 juillet. Les supporters encouragent et chambrent les participants. Le tournoi voit s’affronter quatre poules de quatre équipes chaque jour, jusqu’à dimanche.

Les équipes de cinq membres doivent être mixtes, avec au moins une fille. Certaines équipes ont fait l’effort d’avoir le même maillot. D’autres ont des tenues peu académiques, en slip ou torse nu. Avec son mégaphone, Paul encourage son équipe. « On est là pour les copains. Pour le moment, on est à 2 victoires en 2 matchs, on vise la première place et la qualification en demi-finale », espère-t-il, bouteille de bière à la main. L’ambiance est très festive et les supporters du FC Sochaux-Montbéliard sont nombreux. Des chants en l’honneur du club sochalien descendent des tribunes, entonnés par des habitués de la tribune Nord du stade Bonal.

Le tournoi se déroule de midi à 16h, alors le roulement entre les rencontres doit être efficace. « Chaque match dure 8 minutes. Il faut que l’on perde le moins de temps possible donc on appelle les prochaines équipes au micro », raconte le speaker. Les joueurs sont soit pieds nus, soit en chaussettes pour éviter les blessures. Sur le terrain, le jeu laisse place à la rigolade. Côté tribunes, l’ambiance ne déçoit pas. Mais lorsqu’un grand nom du football fait son apparition, les supporters s’agglutinent encore plus à la barrière.