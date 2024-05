Les Eurockéennes aménagent un city stade au camping

Mais revenons-en aux foot-damentaux. Les Eurocks font les choses en grand ! Elles aménagent un « vrai » terrain, avec de la pelouse digne des plus grands stades. C’est un vrai chantier qui doit démarrer bientôt avec terrassement puis construction. Boutiques, gradins, sonos, speakers, arbitres officiels sont attendus près de la main courante. Côté règle, on attend du fair play et on impose des équipes mixtes. Les inscriptions sont ouvertes depuis mi-mai.

Et avec ce tournoi, les Eurocks poursuivent leur partenariat avec Nolt, l’équipementier français éco-responsable d’articles de sport. Celui-ci a déjà réalisé le maillot des Eurocks (photos ci-dessus), déjà vendus à plus de 500 exemplaires. Et sur le tournoi, Nolt propose aux équipes une personnalisation de leur maillot, au prix de 29 euros l’unité ; l’option est ouverte jusqu’au 24 mai.

L’esprit olympique ne sera pas loin, lui non plus. Le tournoi aura sa cérémonie d’ouverture, proposée par Via Danse. Pas à profiter depuis les quais de la Seine. Mais non loin des scènes, ça c’est certain. Le centre chorégraphique national de Belfort proposera une adaptation de son spectacle GOAL – fantaisie pour passement de jambes. Côté performances, on sera sûrement plus proche de celles des buvettes de district que des arabesques de Mbappé !