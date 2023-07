FC Sochaux-Montbéliard : le paradoxe d’un modèle basé sur la formation

Le pays de Montbéliard et le nord Franche-Comté sont sous le choc. La nouvelle est dure à encaisser. Le FC Sochaux-Montbéliard est rétrogradé en National 1, faute de pouvoir fournir les garanties financières (lire notre article). En redoutant, qui plus est, une situation plus dramatique, qui conduirait au dépôt de bilan et au championnat de National 3. Ici et là, on convoque les souvenirs. Notamment cette décennie des années 2000. On se souvient de Pierre-Alain Frau. De Mickaël Isabey. De Benoît Pedretti. Des joueurs formés au club. Des joueurs qui ont porté aussi une partie des plus belles pages de l’histoire du FCSM, notamment cette coupe de la ligue conquise en 2004 et cette coupe de France glanée en 2007.

Près de vingt ans plus tard, une autre page, dramatique, est en train de s’écrire. Le glas n’est pas loin de résonner pour le doyen des clubs professionnels français, créé en 1928. Le lionceau agonise. « C’est une situation grave, qui rappelle le cas de Bastia ou de Strasbourg, qui ont risqué d’être effacés de la carte du football professionnel », constate Paul Dietschy, professeur d’histoire contemporaine à l’université de Franche-Comté, directeur de la revue Football(s), éditée aux presses universitaires de Franche-Comté. Une revue qui traite de tous les footballs et dont le n°1 a été édité en 2022. Il a écrit sa thèse sur une autre équipe européenne dont le nom résonne avec l’automobile et une famille : la Juventus de Turin, de la famille Agnelli.