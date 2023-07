Le FC Sochaux-Montbéliard officiellement rétrogradé en National 1

“C’est une onde de choc pour notre territoire dont le FCSM est un emblème fédérateur et populaire depuis 95 ans, acteur principal du rayonnement du Pays de Montbéliard à l’échelle nationale et même internationale”, confie Nicolas Pacquot, qualifiant cet évènement de “tsunami”. “Si le sentiment du jour laisse place à une détresse associée à une légitime colère, il ne faut pas pour autant perdre l’idée que le club, même rétrogradé à un niveau qu’il n’a jamais connu, peut renaître de ses cendres, grâce à la volonté et la solidarité de tous”, écrit de son côté Matthieu Bloch, pour le groupe majoritaire de Pays de Montbéliard Agglomération. “Aujourd’hui, c’est tout le Pays de Montbéliard qui est touché aussi bien sportivement qu’économiquement, ce sont des milliers de supporters des Jaune et Bleu qui se retrouvent orphelins”, commente Charles Demouge, président Les Républicains de Pays de Montbéliard Agglomération.

“C’est un problème d’actionnaire”, tance le Cédric Perrin, qui glisse que cette situation comptable était connue depuis novembre 2022. Il estime aussi que la question de l’actionnariat du club doit être posée. “Ils sont à 10 000 km d’ici”, replace-t-il. Puis glissant: “Peugeot porte une très lourde responsabilité dans cette histoire.” “Il sera bientôt temps d’établir les responsabilités, notamment en ce qui concerne le mépris et les promesses non tenues de l’actionnaire chinois Nenking, ainsi que la gestion cavalière de la direction”, a estimé, de son côté, Nicolas Pacquot.