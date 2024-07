Qui sont les 5 nouveaux députés élus dans le nord Franche-Comté ?

Ian Boucard (Les Républicains) est le seul député de nord Franche-Comté à ne pas faire partie du Rassemblement national ou de ses alliés. Il a refusé, ainsi que tous les représentants LR du Territoire de Belfort, de se joindre au Rassemblement national (RN), malgré l’alliance tissée par Éric Ciotti, patron national du parti Les Républicains (lire notre article). Lors du premier tour, il était arrivé en deuxième position avec 23,99%, derrière la candidate RN Carine Manck. Son retard était de 15 points. Mais il a retourné la tendance au second tour, l’emportant avec 55,38% des suffrages et plus de 3000 voix d’avance sur sa concurrente. Il a bénéficié du désistement de Marie-Eve Bellorgey. La candidate socialiste du Nouveau front populaire était qualifiée au second tour mais elle s’est retirée et a appelé à voter pour Ian Boucard ; on estime le taux de report de ses voix vers Ian Boucard de plus de 90 % (lire notre article).