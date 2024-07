Législatives : les 4 infos à retenir dans le nord Franche-Comté

Les suffrages additionnés de Ian Boucard (LR), avec 7679 voix, Maggy Grosdidier (Ensemble), avec 3 608 voix, et Marie-Eve Bellorgey (Parti socialiste, Nouveau front populaire), avec 7233 voix, totalisent 18 520 voix au premier tour des élections législatives. Ian Boucard, au second tour, ce dimanche soir, comptabilise 17 512 voix. On peut en déduire que sur le potentiel de report de 10 841 voix des candidates arrivées 2e et 3e au premier tour, on enregistre un taux de report de 91,4 % vers le candidat Ian Boucard. Dans la 3e circonscription du Doubs, les reports de voix de Virginie Dayet (Nouveau front populaire), qui s’est désistée en appelant à voter pour Nicolas Pacquot (lire notre article), ont également été forts. Ce sont près de 90 % des voix de Virginie Dayet qui ont été dirigées vers Nicolas Pacquot, même si cela n’a pas suffi ; le député sortant perd de 642 voix. Sur la 2nde circonscription du Territoire de Belfort, sur les 10 000 voix du bloc Josée Martinez et Didier Vallverdu, plus de la moitié sont allées vers Florian Chauche, un quart vers le candidat Guillaume Bigot et le dernier quart vers les bulletins blancs et nuls. Dans la 4e circonscription du Doubs, le report de voix vers Magali Duvernois est aussi plus limitée, même si Philippe Gautier (Horizons, bloc présidentiel), arrivé 3e au premier tour, a appelé à voter pour la socialiste ; on peut estimer ce report de voix à près de 70 %, en intégrant celle de Yves Vola. L’écart entre Magali Duvernois et Géraldine Grangier est plus important, au final, de près de 10 points, soit 3 941 voix.