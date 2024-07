[En direct] Législatives : suivez le 2nd tour dans le nord Franche-Comté

Comment ont participé les électeurs des cinq circonscriptions du nord Franche-Comté au second tour des élections législatives ? En 1997, alors que Jacques Chirac avait dissout l’Assemblée nationale, les citoyens s’étaient massivement déplacés. On enregistre des participations supérieures à 75 % : 77,18% dans la 2e circonscription de Haute-Saône, 76,01% dans la 3e du Doubs, 75,15% dans la 2nde du Territoire de Belfort. On avait plus voté au 2nd tour qu’au premier, en 1997.



La participation ne dépasse pas les 50% en 2017 et 2022. En 2002, elle dépassait les 65%.