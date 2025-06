Bourogne : 300 industries de Bourgogne-Franche-Comté sondent le marché de la défense

Éric Demesse

Directeur de Conflandey industries, à Amoncourt

Qu’est-ce que Conflandey industries ?

Nous sommes une tréfilerie qui produit 50000 tonnes d’acier par an, depuis les armatures de câbles sous-marins, sous toutes les mers du monde, à l’agrafe de la boîte de camembert. Nous sommes une filiale d’une entreprise de sidérurgie allemande, basée dans la Sarre. Nous avons plus de 300 clients dans plus de 50 pays.

Travaillez-vous déjà pour le secteur de la défense ?

Le secteur de la défense, c’est quelque chose de très opaque. En général, on intervient en 2e voire 3e niveau de sous-traitance. On ne sait pas trop pour qui on travaille. On fournit du fil à quelqu’un qui va le transformer. L’opportunité, aujourd’hui, c’est peut-être de rencontrer des acteurs qui utiliseraient du fil pour faire des pièces d’armement.

Aujourd’hui, sentez-vous le besoin de devoir vous diversifier ?

Depuis le Covid et la guerre en Ukraine, la baisse globale de nos marchés se fait sentir. Nous avons perdu 20 % de notre chiffre d’affaires. L’évolution politique aux États-Unis nous affecte directement, évidemment. C’est compliqué de se projeter. En ce moment, il nous manque 15% de charge pour équilibrer les finances.

Pensez-vous pouvoir intégrer ce secteur ?

Le secteur stratégique que j’imagine – avec qui nous travaillons déjà – ce sont les armatures des câbles de communication sous-marins. Je produis du fil d’acier. Il faut donc que j’arrive à trouver des gens capables de le transformer pour les proposer à [un donneur d’ordre]. Notre stratégie en ce moment, c’est de nous développer sur des marchés à l’export, pour compenser les pertes européennes. La concurrence chinoise, turque, voire russe avec des acteurs qui contournent par des pays tiers, nous affectent beaucoup. Nous avons des difficultés à nous positionner en termes de prix, évidemment, mais en contrepartie, nous avons la sécurité d’approvisionnement par le biais de notre maison-mère allemande, Saarsthal. Nous avons la réactivité, la qualité et nous sommes sur du produit technique à fort de valeur ajoutée.