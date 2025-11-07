PUB
Arabelle Solutions fournit la turbine à la centrale nucléaire innovante de Bill Gates

La centrale nucléaire innovante Natrium, aux États-Unis.
La centrale nucléaire innovante Natrium, aux États-Unis. | ©Natrium
Arabelle Solutions fournit la turbine à vapeur et l’alternateur à la centrale nucléaire innovante Natrium, aux États-Unis. Cette centrale de nouvelle génération aura recours à du sodium liquide pour refroidir le réacteur et à des sels fondus pour le stockage de l’énergie.

Les nouveaux contrats s’enchaînent pour Arabelle Solutions. Alors que le World nuclear exhibition (WNE) se clôture à Paris, l’équipementier énergétique annonce un nouveau contrat. Après l’accord de maintenance signé avec Dongfang Electric pour la centrale de Taishan (notre article), Arabelle Solutions annonce, cette fois-ci, la fourniture d’une turbine à vapeur, d’un alternateur Gigatop 2 pôles ainsi que des auxiliaires et systèmes de contrôle à la centrale de Bechtel Natrium®, en développement à Kemmerer, dans le Wyoming (États-Unis). C’est une centrale nucléaire de nouvelle génération, portée par la société de Bill Gates TerraPower. Le système de refroidissement sera assuré par du sodium liquide

« Nous sommes fiers d’avoir été choisis pour ce projet pionnier et de contribuer à l’approche innovante de la centrale Natrium en matière de production d’électricité bas carbone », salue Catherine Cornand, présidente d’Arabelle Solutions. L’entreprise veut fournir des équipements de l’îlot conventionnel (partie d’une centrale nucléaire qui transforme l’énergie thermique générée par la fission nucléaire en énergie électrique) pour tous les types de réacteurs : des petits réacteurs modulaires (SMR) aux plus grands réacteurs nucléaires.

La centrale Natrium fournira de l'électricité à 400 000 foyers

« La turbine à vapeur a été conçue (…) afin de répondre aux exigences spécifiques du système innovant de stockage d’énergie à base de sels fondus développé par TerraPower », replace Cédric Couffignal, vice-président exécutif nouvelles constructions, chez Arabelle. L’équipement doit permettre de fournir « une puissance flexible allant jusqu’à 500 MWe ». La conception allie standardisation, modularisation et « approche par plateforme », ajoute-t-il. « En service, cette centrale produira suffisamment d’électricité pour environ 400 000 foyers », indique Arabelle Solutions dans son communiqué, citant des données des porteurs du projet américain.

Ces derniers mois, Arabelle Solutions a annoncé de nombreux nouveaux contrats, notamment pour le projet de Sizewell C en Angleterre (lire notre article) et pour de la maintenance, comme en Roumanie (lire notre article).  Arabelle Solutions compte 3 300 collaborateurs, répartis dans 16 pays.

