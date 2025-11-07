Arabelle Solutions fournit la turbine à la centrale nucléaire innovante de Bill Gates

Les nouveaux contrats s’enchaînent pour Arabelle Solutions. Alors que le World nuclear exhibition (WNE) se clôture à Paris, l’équipementier énergétique annonce un nouveau contrat. Après l’accord de maintenance signé avec Dongfang Electric pour la centrale de Taishan (notre article), Arabelle Solutions annonce, cette fois-ci, la fourniture d’une turbine à vapeur, d’un alternateur Gigatop 2 pôles ainsi que des auxiliaires et systèmes de contrôle à la centrale de Bechtel Natrium®, en développement à Kemmerer, dans le Wyoming (États-Unis). C’est une centrale nucléaire de nouvelle génération, portée par la société de Bill Gates TerraPower. Le système de refroidissement sera assuré par du sodium liquide

« Nous sommes fiers d’avoir été choisis pour ce projet pionnier et de contribuer à l’approche innovante de la centrale Natrium en matière de production d’électricité bas carbone », salue Catherine Cornand, présidente d’Arabelle Solutions. L’entreprise veut fournir des équipements de l’îlot conventionnel (partie d’une centrale nucléaire qui transforme l’énergie thermique générée par la fission nucléaire en énergie électrique) pour tous les types de réacteurs : des petits réacteurs modulaires (SMR) aux plus grands réacteurs nucléaires.