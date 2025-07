Kem Lalot : « Tout le monde a son mot à dire »

Le métier de programmateur a « considérablement changé », convient Kem Lalot. Déjà, du côté des artistes. « Depuis que j’ai commencé, les cachets se sont enflammés, le droit à l’image est devenu délirant », cite-t-il en exemple. Parfois, on passe plus de temps à négocier la place du nom d’artise sur le poster et la taille de la police que le montant de la prestation. « Tout doit être validé en amont », dévoile Kem Lalot. Qui glisse : « Cela devient un enfer. »

Autre changement de taille, les réseaux sociaux et les commentaires. « Tout le monde a son mot à dire », regrette-t-il. « Tout le monde sait faire la meilleure programmation du monde », souffle Kem, avec une pointe de lassitude. Au-delà des commentaires, la toile et les réseaux sociaux se transforment « en défouloir ». Le ton est rance. Ça sent la rancune. L’aigreur. « Le moindre truc qu’on met, il y a toujours un commentaire négatif, raconte Kem Lalot. Même sur le concert de l’Adapei (lire notre article), lundi, nous avons eu des commentaires négatifs. » Kem n’en tient plus compte, sinon il ne ferait plus rien. Mais ce n’est pas neutre non plus. Ça plombe. De l’édition 2024, Kem garde par exemple un souvenir ému des messages de haine balancés par quelques festivaliers au groupe Bagarre, qui avait arboré un drapeau LGBTQIA+. Et les réseaux sociaux agissent comme une caisse de résonance, alimentant la haine de l’autre.