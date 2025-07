Eurockéennes : Matthieu Pigasse règle ses comptes sur la liberté artistique

« On se décide, enfin, à communiquer avec le soutien du conseil d’administration. Jean-Paul Roland (directeur du festival) et moi-même sommes viscéralement attachés aux valeurs du festival que sont la tolérance, le respect et la diversité », a déclaré Matthieu Pigasse lors d’une conférence de presse organisée ce dimanche après-midi.

Freeze Corleone, régulièrement accusé d’antisémitisme et d’homophobie, mais jamais condamné pour ses textes, a vu plusieurs de ses concerts annulés ces derniers mois à Lille, Lyon ou Nantes. Une décision préfectorale a fait interdire son concert aux Eurockéennes de Belfort ce dimanche 6 juillet. Une décision validée par le tribunal administratif de Besançon vendredi.

« Nous condamnons les propos d’incitation à la haine, les propos racistes et antisémites. Ceci étant dit, cette décision porte atteinte à la liberté fondamentale, la liberté d’expression, de création et de programmation. Interdire un concert, c’est interdire à chacun de penser, de débattre, de ressentir », a poursuivi le président.

Le préfet du Territoire de Belfort, Alain Charrier, a pris sa décision « à partir d’un positionnement d’une personnalité d’extrême droite, qu’on ne peut que déplorer », selon Matthieu Pigasse. Il a insisté : « Freeze Corleone n’a jamais été condamné, jamais de troubles à l’ordre public pendant ses concerts. »

L’homme d’affaires souligne l’inédit de la situation : « Jamais en 35 ans d’existence, un concert n’avait été interdit. Jamais. Et derrière, aucun concert n’a jamais été interdit dans un festival. » Il martèle : « Aucun des concerts de Freeze Corleone n’avait donné lieu à des troubles publics. »