I Hate Models, Ofenbach, Paloma… En résidence secondaire revient en automne

Les amateurs d’électro sont appelés à prolonger les festivités des Eurockéennes. Comme depuis 2021, le festival propose En résidence secondaire, un événement sur deux jours en automne. Cette édition 2026 prendra place les vendredi 16 et samedi 17 octobre à l’Axone. Les programmateurs de l’événement ont annoncé les noms des artistes présents.
De la house à la hard techno
« Le vendredi va être plutôt portée vers la house », annonce Jean-Paul Roland, directeur des Eurockéennes et d’En résidence secondaire. La soirée s’ouvre sur l’artiste belfortain Saverio. « Nous avons des têtes d’affiche, mais aussi ce qui fait un peu la particularité du weekend, c’est que l’on n’oublie pas le local », insiste le directeur. Le DJ laissera sa place à Paloma, qui n’est autre que la fille de Bob Sinclar. S’enchaineront ensuite la tête d’affiche Ofenbach et Upsilon. Le groupe français d’électro était d’ailleurs déjà présent sur la scène de la plage en 2025.
Pour le samedi, place à la hard techno. Un DJ belfortain va encore ouvrir le bal : Jakobee. Hortense de Beauharnais prendra le relai avant de céder la scène à LESSS, une star montante de son registre. Les visiteurs pourront assister à la performance de Eczodia puis de I Hate Models. « C’est un set assez long puisqu’il va faire 1h30 à 4h du matin. Il a l’habitude de faire des soirées all night long de 22h à 7h », témoigne Anthony Fernandes, programmateur du festival.
La billetterie en ligne est déjà ouverte, avec la possibilité, cette année, d’acheter un forfait deux jours. Le billet seul s’élève à 37 euros et le pass à 59 euros. Un pass VIP est mis en vente pour 89 euros permettant plusieurs avantages. « Cette année, il y aura aussi un accès au DJ booth. C’est-à-dire qu’on est à côté du DJ », précise Jean-Paul Roland. Des tarifs réduits sont accessibles.
5 500 personnes réunies sur deux jours
« Il fait quand même un succès notable. » Étant l’une des plus importantes soirées électro de la région, chaque année, les deux soirées réunissent de nombreux visiteurs. « L’an passé nous avons eu 5 500 personnes. C’était notre plus grosse soirée l’an passé à l’Axone », révèle Florent Masson, directeur de la salle de spectacle (lire notre article). Depuis l’année dernière, En résidence secondaire se déroule à l’Axone de Montbéliard.
Avec les retours de cette première édition, la salle de spectacle va davantage s’adapter à l’événement. « Nous étions en difficulté parce qu’on a des spectacles qui durent deux heures et là ça dure beaucoup plus longtemps. Il faut donc prévoir un accueil différent et plus approprié à la typologie publique », précise Florent Masson. La salle est d’ailleurs en plein travaux, et devrait être inaugurée en septembre (lire notre article). En résidence secondaire va bénéficier des nouveaux locaux avec une plus grande capacité d’accueil au niveau des vestiaires et des toilettes.
Une soirée née durant le covid
« Il faut rappeler quand même que c’est né dans les contraintes liées à la pandémie », rappelle Jean-Paul Roland, directeur des Eurockéennes et d’En résidence secondaire. En 2021, l’édition des Eurockéennes est perturbée par la pandémie du covid-19. D’abord organisé à la grande halle de Sermamagny (lire notre article), l’événement prend place depuis 2025 à l’Axone.