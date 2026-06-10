I Hate Models, Ofenbach, Paloma… En résidence secondaire revient en automne

« Le vendredi va être plutôt portée vers la house », annonce Jean-Paul Roland, directeur des Eurockéennes et d’En résidence secondaire. La soirée s’ouvre sur l’artiste belfortain Saverio. « Nous avons des têtes d’affiche, mais aussi ce qui fait un peu la particularité du weekend, c’est que l’on n’oublie pas le local », insiste le directeur. Le DJ laissera sa place à Paloma, qui n’est autre que la fille de Bob Sinclar. S’enchaineront ensuite la tête d’affiche Ofenbach et Upsilon. Le groupe français d’électro était d’ailleurs déjà présent sur la scène de la plage en 2025.

Pour le samedi, place à la hard techno. Un DJ belfortain va encore ouvrir le bal : Jakobee. Hortense de Beauharnais prendra le relai avant de céder la scène à LESSS, une star montante de son registre. Les visiteurs pourront assister à la performance de Eczodia puis de I Hate Models. « C’est un set assez long puisqu’il va faire 1h30 à 4h du matin. Il a l’habitude de faire des soirées all night long de 22h à 7h », témoigne Anthony Fernandes, programmateur du festival.

La billetterie en ligne est déjà ouverte, avec la possibilité, cette année, d’acheter un forfait deux jours. Le billet seul s’élève à 37 euros et le pass à 59 euros. Un pass VIP est mis en vente pour 89 euros permettant plusieurs avantages. « Cette année, il y aura aussi un accès au DJ booth. C’est-à-dire qu’on est à côté du DJ », précise Jean-Paul Roland. Des tarifs réduits sont accessibles.