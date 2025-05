Vladimir Cauchemar, Trym : les Eurocks déplacent leur soirée électro à l’Axone

« En résidence secondaire est la fille de la pandémie », rappelle Jean-Paul Roland, directeur des Eurockéennes. Sa première édition s’est tenue en 2021 à la place des Eurocks. Puis l’événement a perduré à la hall de Sermamagny comme une fête de rentrée, destinée aux étudiants, jeunes adultes et autres amateurs des Eurockéennes. Cette année, l’événement automnal prend une nouvelle direction avec un nouveau point de chute : l’Axone, à Montbéliard.

Le choix de l’Axone répond à une volonté de renouvellement. « C’était un concept facile à mettre à l’Axone. Même si on ne sait pas si on y restera ad vitam aeternam », précise Jean-Paul Roland. La salle offre plus de confort technique. Et dispose des mêmes caractéristiques que la hall : un espace intérieur et extérieur et une capacité équivalente, soit 4 500 places. « Pour nous, c’est une manière de continuer à faire bouger le territoire et d’avoir une résonance dans l’aire urbaine. »

« L’Axone est une salle de spectacle avec une dominante de variété française. Si on veut grandir, il faut faire d’autre chose et se diversifier. D’autant plus que nous sommes la plus grande salle de l’aire urbaine, et aussi entre Strasbourg et Dijon », explique de son côté Florent Masson, directeur de l’Axone. Il ajoute : « Il aurait été dommage qu’on n’aille pas plus loin. La salle mérite d’autres esthétiques. »