En résidence secondaire : plus qu’une poignée de places avant d’afficher complet

Martin Solveig, Asdek et Ava Mind, Nathalie Duchene ou encore Urumi… Les Eurockéennes de Belfort organisent pour la quatrième fois une soirée électro à la grande halle de Sermamagny samedi 21 septembre. L’endroit, qui possède une capacité de 4 500 places, affiche presque complet. « Nous sommes en train de vendre les derniers billets », remarque Jean-Paul Roland, directeur des Eurockéennes. « Et nous sommes heureux de voir que cette affaire prend bien, c’est l’esprit électro qu’on veut défendre. »

La configuration sera sensiblement la même que les autres années. Un dance floor géant, des écrans vidéos animés, une large terrasse extérieure avec des food trucks (burger, tartes flambées, hot dogs, pasta box) et des buvettes. Sept bars seront présents, avec une gamme de bières spéciales, des softs, des vins, du champagne, des cocktails et des shooters. Concernant le règlement des consommations, ils pourront être réalisés en carte bancaire, ou avec le système cashless. Aucun paiement en espèce ne sera possible.

L’espace de sensibilisation se situera sur la terrasse extérieure. Où l’on retrouvera l’union départementale des premiers secours, et la Caarud ; le centre d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue. Le dispositif Listen up! sera aussi en place (lire ici).

Petite nouveauté : la mise en place d’un médecin sur site, pour les premiers soins de bobologie. « L’année dernière, certaines personnes se sont légèrement blessées; elles auraient aimé rester, mais, comme elles ne pouvaient pas être soignés sur place, ont du partir aux urgences », explique encore Jean-Paul Roland.