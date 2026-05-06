Montbéliard : l’Axone se refait un lifting

L’Axone, à Montbéliard, vient de célébrer ses 18 ans (relire notre décryptage écrit pour ses 10 ans, ici). Une salle qui devait être une salle de sport accueillant une équipe professionnelle est finalement devenue, au fil des ans, un équipements de loisirs culturels : concerts, Salons, congrès ou foires s’y succèdent à un rythme effréné, chaque année. En moyenne, un événement tous les trois jours, certains grands publics, d’autres privés. Et parfois, un événement sportif se glisse dans la programmation. Parfois.

Il était donc temps que l’Axone fasse sa mue et devienne ce qu’elle est : une salle de spectacles et d’événementiel accueillant, de temps en temps, des événements sportifs. Et pas le contraire. Il faut qu’elle en ait le look. Et les réponses techniques. Notamment pour répondre aux enjeux d’une industrie culturelle de plus en plus concurrentielle.

En France, il y avait 35 salles en 2009 capables d’accueillir un concert avec plus de 3 000 personnes. Elles sont 70 aujourd’hui, note Florent Masson, le directeur de l’Axone. La concurrence est forte, donc, pour capter dans le pays de Montbéliard les tournées nationales et les projets les plus porteurs. Surtout, les équipements en concurrence sont plus récents et invitent à l’Axone à se moderniser pour rester dans la course.