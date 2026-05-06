Montbéliard : l’Axone se refait un lifting

L’Axone, à Montbéliard, vient de célébrer ses 18 ans (relire notre décryptage écrit pour ses 10 ans, ici). Une salle qui devait être une salle de sport accueillant une équipe professionnelle est finalement devenue, au fil des ans, un équipements de loisirs culturels : concerts, Salons, congrès ou foires s’y succèdent à un rythme effréné, chaque année. En moyenne, un événement tous les trois jours, certains grands publics, d’autres privés. Et parfois, un événement sportif se glisse dans la programmation. Parfois.
Il était donc temps que l’Axone fasse sa mue et devienne ce qu’elle est : une salle de spectacles et d’événementiel accueillant, de temps en temps, des événements sportifs. Et pas le contraire. Il faut qu’elle en ait le look. Et les réponses techniques. Notamment pour répondre aux enjeux d’une industrie culturelle de plus en plus concurrentielle.
En France, il y avait 35 salles en 2009 capables d’accueillir un concert avec plus de 3 000 personnes. Elles sont 70 aujourd’hui, note Florent Masson, le directeur de l’Axone. La concurrence est forte, donc, pour capter dans le pays de Montbéliard les tournées nationales et les projets les plus porteurs. Surtout, les équipements en concurrence sont plus récents et invitent à l’Axone à se moderniser pour rester dans la course.
Les sièges verts de l’Axone (enfin) remplacés
L’été dernier, les murs intérieurs ont été repeints en noir, pour effacer le gris du béton. Et depuis ce lundi 4 mai, un vaste chantier de réfection du système d’occultation est en cours. Les nacelles ont pris place dans la fosse pour installer les nouveaux équipements. « Ce nouveau système, à 360°, va nous permettre d’être plus réactif dans la mise en place des jauges, explique Florent Masson. On pourra aussi proposer de plus petites jauges, de l’ordre de 1 500 personnes, en créant de véritables petites boites pour les artistes. » Cette configuration doit permettre à l’établissement, en régie directe depuis trois ans, de proposer 5 à 10 dates supplémentaires par an. La structure sera plus agile pour installer et désinstaller. Et elle limitera les coûts car le système sera plus fonctionnel et adapté.
Les sièges verts vont aussi disparaître, pour être noirs. C’est la moitié du budget d’investissement qui sera consacré à ce grand remplacement. Qui est tout sauf anodin : parfois, il fallait recouvrir les sièges verts… Une opération qui était longue et coûteuse. L’Axone a aussi investi dans une vingtaine d’écrans dynamiques, qui seront positionnés dans le hall et les coursives, pour annoncer les futurs dates ; une manière de répondre à la baisse des affiches éditées par les producteurs.
L'Axone aimerait investir 2 à 3 millions d'euros dans les 3 prochaines années
La salle travaille enfin sur une reconfiguration, pour viser une augmentation des jauges. L’objectif : accueillir 4 200 personnes assises (contre 3 800 aujourd’hui) et 6 500 personnes en format debout-assis, contre 6 000 aujourd’hui. « Une bonne nouvelle pour la salle et les producteurs », estime Florent Masson. Le lieu doit être compétitif et rentable pour les producteurs, tout en sachant que les modèles économiques des spectacles sont généralement calculés sur des jauges de 4 000 personnes assises explique le directeur, ce qui n’est pas la capacité de l’Axone aujourd’hui. Et si la salle veut faire sa place dans une tournée parmi ses concurrentes, elle doit montrer son intérêt aux producteurs.
Si l’Axone investit 600 000 euros en 2026, d’autres projets sont dans l’esprit de l’équipe en charge de la structure. Elle estime à 2 ou 3 millions les investissements nécessaires dans les années qui viennent pour maintenir la qualité de l’infrastructure et garantir un intérêt aux producteurs de spectacles. Un projet de réfection du salon VIP est dans les têtes, ainsi qu’un projet pour repenser l’espace d’accueil du public. L’objectif de Florent Masson : « Faire de L’Axone, la salle la plus rentable de l’Est de la France pour les producteurs. »
En 2024, l’Axone a accueilli 205 000 personnes, contre 105 000 en 2009 ; un tiers de ces visites sont liées à des porteurs de billets de concerts. Le chiffre d’affaires annuel de l’établissement s’élève à 1,7 million d’euros.