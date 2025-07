Eurocks : Mary Middlefield suspend le temps à l’Ehpad du Chênois

Les Eurocks, ce sont des moments à 30 000 personnes devant une scène, comme jeudi soir, pour Iron Maiden, où une marée humaine se meut devant des artistes de renommée mondiale. Et les Eurocks, ce sont aussi des moments intimistes. Comme lundi, où des personnes en situation de handicap ont pu assister à un concert en avant-première d’Akira (No face) (lire son interview ici). Et comme ce vendredi. Le rendez-vous était donné à l’Ehpad Le Chênois de Bavilliers.

Ils sont une centaine, installés en silence dans la salle de réception de l’Ehpad Le Chênois à Bavilliers. Certains en fauteuil roulant, d’autres les mains croisées sur les genoux. Tous ont les yeux rivés vers la jeune femme entrée simplement, guitare en bandoulière, vêtue d’un jean et d’un petit haut vert. Mary Middlefield, musicienne suisse au folk mélodique, entame ses premières notes. En quelques instants, le silence laisse place à l’émotion.

Durant 45 minutes, l’artiste déroule ses ballades folk-rock et ses chansons pop. Des titres en anglais, portés par une voix douce et cristalline. Ici, pas de cris, pas de slam ni de pogos. Juste un public attentif, conquis. Une résidente lève les bras pour applaudir, un peu en décalé. Un homme se lève, lentement, pour se rapprocher. Sur une joue, une larme coule.