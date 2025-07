Rencontre avec les fans d’Iron Maiden aux Eurockéennes

Un peu plus loin dans la foule, c’est tout le contraire. Dans la famille Di Martino, tout le monde écoute Iron Maiden. Le père, Michel, les écoute depuis les années 80. Pour Florence, la mère, la passion a commencé après sa rencontre avec Michel. « C’est ma faute », ironise-t-il. Quant aux deux enfants, « ils sont tombés dans la marmite », complète Michel. « Et on n’en est plus ressortis ! » complète Erynne, 20 ans. « On les écoute depuis qu’on est en capacité d’écouter de la musique », ajoute Liam, 13 ans. Assistant pour la première fois aux Eurocks, la famille a fait le déplacement depuis Nancy uniquement pour la journée et pour Iron Maiden. Ils reprendront la route après le concert, les deux parents travaillent ce dimanche. « Courageux ou inconscients », mais évidemment passionnés.

L’heure tourne et les fans sont de plus en plus nombreux. Devant normalement ouvrir à 17h, les barrières ont finalement été enlevées peu avant 16h. Les fans arrivés les premiers dès 7h30/8h courent se positionner devant les barrières pour l’étape de la fouille. Présente dès 8h, Violette Heim se prépare ensuite à courir pour être parmi les premiers devant la Grande Scène, où Iron Maiden se produit à 21h30. « Le premier rang ça n’a pas de prix, alors on arrive très tôt et on court, même si on n’en a pas l’entraînement. »

Située à l’opposé de l’entrée, derrière une côte, la Grande scène est difficile à atteindre. Les premiers arrivent essoufflés, les autres se résignent à la marche. Certains ont même fait tomber le t-shirt. Assises devant la scène, les deux sœurs Mélicia et Carméline Amann-Goeller s’estiment bien placées et n’ont qu’une hâte : que le concert commence. « On est enfin dedans, s’extasie Carméline, la plus jeune et la plus fan. Je suis excitée, heureuse. » « C’est notre père qui nous a transmis cette musique. À chaque fête, on était obligées de passer un morceau de metal. C’est une grande chance d’avoir eu une grande culture musicale, c’est pas souvent que des gens de notre génération connaissent Iron Maiden. » À 21 et 16 ans, Mélicia et Carméline voient Iron Maiden pour la première fois et la cadette espère déjà les revoir prochainement.