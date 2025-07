Iron Maiden, fer de lance des Eurockéennes

« On s’approche d’une grande affluence cette année avec entre 115 000 et 120 000 billets vendus, ce qui est très bien dans le climat général des grands festivals », savoure Jean-Paul Roland, directeur du festival des Eurockéennes. L’année passée, 127.500 spectateurs étaient venus voir David Guetta and co lors de la 34e édition. Et pour la 35e, une fois n’est pas coutume, la tête d’affiche ne sera pas sur scène en clôture dimanche soir, mais dès l’ouverture jeudi, avec le groupe mythique britannique Iron Maiden. « On est le seul festival en France à les avoir, et il n’y a pas beaucoup de festivals dans leur tournée mondiale », souligne Jean-Paul Roland. « Le fait qu’ils viennent aux Eurocks, c’est quand même une reconnaissance. On a fait un gros coup. »

Pour le festival belfortain, accueillir cette machine de guerre scénique représente un défi technique sans précédent: « On aura le plus gros écran qu’on n’ait jamais eu ! Quelque chose d’encore supérieur à Daft Punk ou Depeche Mode », promet le directeur. « Leur force, c’est d’être tradi-moderne avec des éléments de show en hyper réalisme ». « C’est la première fois qu’il y a des techniciens qui arrivent dès le mardi pour un show le jeudi », note encore le directeur du festival, soulignant le coût que représentent ces quelque 50 techniciens supplémentaires.