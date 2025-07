Akira (no face), rappeur au grand cœur à découvrir aux Eurocks

Honnêtement, il n’y a pas un jour qui passe sans que je me dise qu’il faut que j’arrête. Je fais tout dans ma chambre, sur mon ordinateur. J’enregistre, je mixte tout seul. Je fais moi-même mes visuels parce qu’à côté, je suis graphiste et illustrateur, même si j’ai mis cette activité en pause. Alors forcément c’est épuisant. Mais chaque jour, je me dis qu’il y a la possibilité de faire quelque chose de grand. S’il y a une notoriété qui s’installe un jour, l’objectif est de mettre toute cette force de frappe au service du bien et de pouvoir faire des actions. Pour la jeunesse, les personnes en situation précaire, les personnes sans papiers, les mères seules… Pour des personnes comme mon oncle qui s’est fait expulser vers le Maroc mercredi. Il cherchait du travail, il payait ses impôts et il a été accompagné vers l’aéroport sans qu’on puisse lui dire aurevoir. Je n’ai pas envie de m’improviser super-héros. Mais il faut évoquer ces sujets, en parler, arrêter de sympathiser avec ce capitalisme qu’il y a dans la musique où on est là que pour divertir. Il faut rendre ces sujets stylés, c’est ce qui m’anime.

Ça me tient à cœur également d’être peut-être le premier rappeur qui assume et revendique le fait de venir de l’Est. Les rappeurs qui en sont originaires montent sur Paris et on ne les entend plus revendiquer leur région natale. Moi, j’ai grandi dans un petit village de campagne à la frontière suisse et je parle beaucoup de l’Est. Que ce soit la Franche-Comté, l’Alsace, la Bourgogne, le Grand-Est, j’aime le représenter et j’aimerais être le premier rappeur à planter un drapeau dans cette région.