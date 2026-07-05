Copycat : « Nous parlons de ce qui nous arrive, de ce qui nous révolte, de nos combats »

A : Mode avion, c’est vraiment, comme son nom l’indique, se foutre en mode avion et se couper un petit peu de tout. Nous avons écrit ça parce que nous en avions besoin. Entre vingt, trente ans et même plus jeune, on est complètement accro aux réseaux sociaux. On est tous sur notre téléphone. On est tout le temps en train d’avoir des infos de partout. Nous avons d’ailleurs écrit un morceau qui parle de ça : Morning Routine. Il aborde vraiment le flot de notre feed TikTok. Avec Mode avion, on explique qu’en fait c’est cool de juste poser son téléphone et son cerveau avec. C’est le morceau qui introduit notre concert, donc il va avec le message qu’on veut passer : “les gars, là on va kiffer ensemble. Posez vos téléphones et vos problèmes

C’est ok est un morceau un peu pour décomplexer et déculpabiliser. Nous sommes deux meufs avec une image et un propos qui est féministe et engagé. Mais par contre, malgré cet engagement, nous sommes pleines de contradictions, comme je pense quasiment tout le monde. Ce morceau parle de ça. On peut avoir des combats, on peut avoir des luttes, on peut croire en des choses mais aussi avoir des contradictions intérieures. C’est un morceau un peu libérateur, nous ne sommes pas parfaites.