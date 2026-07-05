Ces cabines et bungalows qui rendent les Eurockéennes plus commodes

Avec un public de 30 000 personnes par jour, les Eurockéennes, c’est une ville éphémère : il faut organiser les déplacements des personnes, prévoir de quoi manger et boire, acheminer de l’électricité, veiller à que les festivaliers aient accès au réseau téléphonique et internet et… disposent des « commodités ». Autrement dit, de toilettes et sanitaires.

Ça, c’est la mission de l’entreprise Sesab, basée à Danjoutin, et dirigée par Ahmed Kaddouri. Son histoire avec les Eurockéennes ne date pas d’hier : elle remonte à 1991. Il travaille alors comme cariste pour France Propreté, une entreprise haut-rhinoise qui équipait en toilettes mobiles le Tour de France, la Coupe du Monde de football de 1998 en France, ou encore les Journées Mondiales de la Jeunesse à Paris en 1997. Le dirigeant de cette société la cède, et Ahmed Kaddouri crée la Sesab en 2002. Le directeur technique des Eurockéennes l’appelle dès cette année-là : il avait besoin rapidement de 20 cabines sur le site. Depuis l’entreprise Sesab fournit les sanitaires des Eurockéennes, mais aussi du camping des Eurockéennes.