Ces cabines et bungalows qui rendent les Eurockéennes plus commodes

Avec un public de 30 000 personnes par jour, les Eurockéennes, c’est une ville éphémère : il faut organiser les déplacements des personnes, prévoir de quoi manger et boire, acheminer de l’électricité, veiller à que les festivaliers aient accès au réseau téléphonique et internet et… disposent des « commodités ». Autrement dit, de toilettes et sanitaires.
Ça, c’est la mission de l’entreprise Sesab, basée à Danjoutin, et dirigée par Ahmed Kaddouri. Son histoire avec les Eurockéennes ne date pas d’hier : elle remonte à 1991. Il travaille alors comme cariste pour France Propreté, une entreprise haut-rhinoise qui équipait en toilettes mobiles le Tour de France, la Coupe du Monde de football de 1998 en France, ou encore les Journées Mondiales de la Jeunesse à Paris en 1997. Le dirigeant de cette société la cède, et Ahmed Kaddouri crée la Sesab en 2002. Le directeur technique des Eurockéennes l’appelle dès cette année-là : il avait besoin rapidement de 20 cabines sur le site. Depuis l’entreprise Sesab fournit les sanitaires des Eurockéennes, mais aussi du camping des Eurockéennes.
« On est toujours en intervention »
Cette année, pour le camping, ce sont 140 cabines de WC et 4 cabines avec accès pour personnes à mobilité réduite, 30 urinoirs, mais aussi des bungalow-douches, des bungalows lavabo, des bungalow VIP pour l’espace tepee (avec sanitaires et douches). Au camping, il faut assurer des interventions d’entretien et de maintenance trois à quatre fois par jour (vidanges, nettoyage, éventuelles dégradations)., En fait « on est toujours en intervention », explique Ahmed Kaddouri : les équipes sont sur site et assurent les interventions en cas de problème.
Sur le site même du festival, ce sont 40 cabines VIP pour le public, 80 bungalows pour les loges, les bureaux, les techniciens, la régie, des bungalows pour les artistes derrière chaque scène, avec sanitaires et douches, ou encore des bungalows à étages, empilés sur deux niveaux, pour la direction du festival. L’entreprise a aussi installé 7 km de barrières hautes et des barrières de police pour organiser les cheminements pour accéder aux sanitaires.
Une vingtaine de salariés, à Danjoutin et Strasbourg
Quatre personnes assurent la maintenance des équipements du camping et deux personnes la maintenance de ceux du festival. A cela s’ajoutent les trois semaines d’installation en amont du festival, puis le démontage.
Dans la région, l’entreprise intervient également à Rencontre et Racines, au Fimu, à la Foire aux vins de Colmar, ou encore au festival d’Arc-et-Senans. Au-delà de la région, elle intervient sur de nombreux grands événements, comme… les JO de Paris en 2024, avec 180 bungalows de sanitaires, mais aussi des bungalows spécialement aménagés pour les contrôles anti dopage.
Elle emploie une dizaine de personnes à Danjoutin, et autant à son agence de Strasbourg, et elle fait appel à quelques intérimaires en pleine saison.
La Sesab a rejoint le groupe Sebach en début d’année, un groupe français « spécialiste des solutions sanitaires mobiles adaptées aux besoins spécifiques des chantiers, des sites agricoles ou industriels ainsi que des événements ». Ahmed Kaddouri en est le consultant pour l’événementiel.
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