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Eurockéennes : Jérémy Durand, le nouveau programmateur du festival

Jérémy Durand au festival des Eurockéennes.
Jérémy Durand remplace Kem Lalot au poste de programmateur des Eurokéennes. | © Le Trois - Jade Belleville

Pour cette édition 2026, Les Eurockéennes accueillent un nouveau programmateur : Jérémy Durand. Venu de l’univers rock, il souhaite garder l’esprit généraliste du festival.

Après 25 ans aux Eurockéennes, Kem Lalot quitte sa casquette de programmateur (lire notre article). Jérémy Durand prend les rênes de la programmation à partir de cette année : « C’est vraiment un baptême du feu. Ils vont vraiment laisser les clés du camion. » Alors que la programmation de l’édition 2026 était déjà en place lorsque Kem Lalot a annoncé son départ, Jérémy Durand était conseiller artistique du festival. « Finalement nous avons switché. Moi je suis devenu le responsable et il est devenu conseiller artistique », explique le nouveau programmateur. 

Malgré le baptême du feu, pas de quoi inquiéter, le programmateur de 37 ans. Il travaille au sein du festival depuis 2018 avant de se voir attribuer des responsabilités en 2022, notamment sur l’organisation du festival. « J’ai commencé à travailler avec les Eurocks sur le projet Iceberg (lire notre article). C’est vraiment le premier pas que je fais auprès de de l’équipe des Eurocks. » Progressivement, Jérémy Durand a intégré la partie festival. Il passe également à la résidence secondaire du festival ou encore au pôle transfert avec les runners.

Un programmateur franc-comtois

« C’est comme ça que j’ai appris à connaître les équipes et à collaborer avec », souligne Jérémy Durand. Un avantage : il connaît le territoire et les acteurs culturels locaux. Celui qui est originaire du nord Franche-Comté connaît bien les Eurockéennes. Il se souvient d’ailleurs de son premier festival en 2003, il avait alors 15 ans. « Je venais pour voir Aqme et Watcha. Je me suis retrouvé dans les pogos pour les concerts qui étaient à la Green Room », se souvient-il. Ce qui le frappe à l’époque : l’ambiance, les moments de vie et la ferveur entre les festivaliers.

Continuer d'accueillir des artistes émergents

« Ça va être du changement dans la continuité », assure celui qui remplace Kem Lalot. « Il n’est pas question de révolutionner les Eurocks. La programmation fonctionne. » Preuve à l’appui, un jeudi et vendredi complet et un samedi et dimanche presque plein. 

« Par contre, je vais amener ma patte artistique », donc même si je viens d’une bulle on va dire rock au sens très large du terme, mais aussi d’amener des nouvelles choses parce qu’aujourd’hui la musique c’est la musique évolue les publics évoluent, ils apprennent aussi d’autres choses. Jérémy Durand l’admet, il vient de l’univers rock au sens large, pour autant il souhaite amener à adapter la musique au public. Il le répète, les Eurockéennes restent un festival généraliste. « Les Eurockéennes, nous avons cette force d’avoir des nouveaux artistes qui potentiellement fouleront dans dix ans la grande scène. » Il cite par ailleurs Amy Winehouse venue en 2007. Sa prestation à Belfort était prévue avant même que ces titres phares ne percent à l’international.

Les coups de coeur du programmateur

Enhacer : « C’est mon petit coup de cœur de cette année. Pour moi c’est vraiment l’un des groupes que j’écoutais en étant ado. »

Madra Salach : « Au niveau haute couture, c’est vraiment Madra Salach qui joueront demain à la Loggia. C’est un groupe très jeune, qui a fait très peu de concerts. Mais c’est vraiment un truc assez incroyable, très organique avec des instruments que nous n’avons pas l’habitude de voir. »

Mosimann : « Je suis convaincu que le concert de Mosimann ce soir va être incroyable visuellement. Ça fait plaisir de pouvoir accueillir des artistes qui sont accessibles, qui ne se prennent pas. Qui sont heureux d’être là. »

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