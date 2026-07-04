Eurockéennes : Jérémy Durand, le nouveau programmateur du festival

Après 25 ans aux Eurockéennes, Kem Lalot quitte sa casquette de programmateur (lire notre article). Jérémy Durand prend les rênes de la programmation à partir de cette année : « C’est vraiment un baptême du feu. Ils vont vraiment laisser les clés du camion. » Alors que la programmation de l’édition 2026 était déjà en place lorsque Kem Lalot a annoncé son départ, Jérémy Durand était conseiller artistique du festival. « Finalement nous avons switché. Moi je suis devenu le responsable et il est devenu conseiller artistique », explique le nouveau programmateur.

Malgré le baptême du feu, pas de quoi inquiéter, le programmateur de 37 ans. Il travaille au sein du festival depuis 2018 avant de se voir attribuer des responsabilités en 2022, notamment sur l’organisation du festival. « J’ai commencé à travailler avec les Eurocks sur le projet Iceberg (lire notre article). C’est vraiment le premier pas que je fais auprès de de l’équipe des Eurocks. » Progressivement, Jérémy Durand a intégré la partie festival. Il passe également à la résidence secondaire du festival ou encore au pôle transfert avec les runners.