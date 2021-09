[Jardin] Comment conserver plantes aromatiques et médicinales

La mélisse, la menthe, le romarin, la sauge, l’estragon, le persil, le coriandre apprécieront le séchage. D’une manière générale, les plantes à feuilles se sèchent bien. Pour cela, il existe différentes approches :

– à l’air libre : il suffit de créer un gros bouquet de plantes propres, sans trop le serrer et le suspendre la tête en bas, dans un endroit chaud, aéré et sombre. Pas de soleil direct car il détériore certaines molécules bienfaisantes ou gustatives. Une fois sec, on effeuille et range le tout dans un pot en verre, une boîte en métal ou un sachet kraft. Il faut compter entre 3 jours et 3 semaines pour cette méthode, les feuilles devant devenir craquantes.

– au four : si on est pressé, le four peut faire office de séchoir : 6 heures à basse température (30 / 40 degrés), plus chaud cela risquerait de brûler les plantes et abîmer les molécules.

– en voiture : la méthode la plus extravagante, mais néanmoins efficace, consiste à mettre les plantes sur un plateau ou une grille en métal type grille de four, un linge par dessus pour protéger de la lumière et laisser dans le coffre de la voiture les jours de soleil. En effet, il y fait vite 40 degrés et en 2 jours vos plantes sont sèches.

– au déshydrateur : cette méthode demande de s’équiper de cet appareil, qui va lui aussi sécher à basse température, mais il a l’avantage de pouvoir aussi déshydrater d’autres aliments tels que fruits, légumes…

Que ce soit pour avoir une base de condiments pour assaisonner plats, sauces, à mariner dans un vinaigre ou concocter tisane et infusion, les plantes séchées se gardent facilement une année, jusqu’à la récolte de l’an suivant.