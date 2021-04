[Recette] La gelée de fleurs de pissenlit : le miel des champs

Quelques jours à la douceur printanière et c’est l’explosion de fleurs dans les champs. Les pissenlits exposent leurs fleurs jaunes, teintant d’or les près et jardins et nous invitent à la cueillette.

La gelée de pissenlit est la plus goûteuse des marmelades. A mi-chemin entre la confiture et le miel, elle étonnera bien des palais et garnira tant les tartines du goûter qu’un plateau de fromages. Mais elle se mérite, et le plus grand outil pour la fabriquer sera la patience.