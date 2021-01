Stellantis Sochaux : la nouvelle ligne de montage testée le 13 décembre

« Sochaux aura, dans un an, l’un des ateliers de Montage les plus modernes d’Europe. » C’est la promesse formulée par la direction du site de Stellantis Sochaux (Ex PSA). Ce mercredi, elle a présenté aux 7000 salariés du site une vidéo de la future ligne de montage du programme Sochaux 2022.

Aujourd’hui, c’est l’heure des travaux de génie civil. Les premiers moyens industriels doivent arriver au printemps informe la direction dans un communiqué. Et les installations doivent être opérationnelles en fin d’année. Le 13 décembre, un premier véhicule doit passer sur les lignes et valider les installations : c’est le véhicule tortue. L’arrêt du système 1 (308), à l’automne, permettra d’entamer la transition. La demi équipe rejoindra alors le système 2 (3008, 5008 et Opel Grandland X). Cela permettra de libérer des salariés qui partiront sur le nouveau système, pour le mettre au point.