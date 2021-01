Automobiles : l’usine de Sochaux passe aux couleurs de Stellantis

PSA Sochaux est mort. Vive Stellantis Sochaux. Depuis le 16 janvier, les groupes automobiles PSA et Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ont fusionné pour donner naissance au 4e groupe automobile mondial. Les nouveaux patrons du groupes ont actionné les cloches des bourses italienne, française et américaine, ce lundi et mardi, pour marquer l’entrée d’un nouvel acteur sur le marché. Dès mardi matin, la nouvelle identité a été installée à l’usine de Sochaux.

Le siège du nouveau groupe est installé à Amsterdam ; c’est un changement majeur pour le groupe français. Politiques et syndicats ont majoritairement salué la construction de ce groupe automobile, qui doit permettre des économies d’échelle, des synergies et de faire face aux évolutions du marché, mais aussi marqué leurs inquiétudes quant aux conséquences pour l’emploi et le futur des usines.